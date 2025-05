Ziliotto entregó más de 30 viviendas en Rancul y Quetrequén y anunció más construcciones

El gobernador, Sergio Ziliotto, fue crítico con la paralización de la construcción de viviendas por parte del Gobierno nacional y reiteró que La Pampa seguirá reclamando “que no le quiten y le devuelvan lo que le corresponde”. Asimismo, rechazó el relato de quienes intentan menoscabar la política de viviendas afirmando: “No son un regalo, son viviendas con una cuota accesible a la situación socioeconómica de cada familia”, enfatizó el gobernador. Además, confirmó que en Rancul se construirán ocho casas más y en Quetrequén otras cuatro viviendas nuevas.

El mandatario pampeano señaló que las 25 familias que accedieron –el viernes- a sus viviendas “han terminado en el día de ayer esa etapa de reclamar un derecho” y “hoy empiezan a ejercerlo”, pero también comienza “la etapa de la responsabilidad en el marco de esa estructura solidaria”, para permitir que más familias puedan acceder a una vivienda.

De los actos en ambas localidades participaron también el intendente local, Hernán Viano; la presidenta del IPAV, Erica Riboira; el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, junto a otras autoridades provinciales, municipales y familias adjudicatarias.



AUSENCIA DE OBRA PÚBLICA Y ABANDONO DEL GOBIERNO NACIONAL

El gobernador Sergio Ziliotto precisó que, con las entregadas, se construyeron 55 casas en Rancul, pero aclaró que eso fue posible porque había “otro contexto, teníamos un Gobierno nacional que respetaba el federalismo”.

Criticó la paralización total de la construcción de viviendas por parte de la actual administración nacional: “A partir del castigo del Gobierno nacional, no es una cuestión política partidaria, menos aún en una coyuntura de un año electoral, es una cuestión de principios, de ordenamiento, de respeto”.

“No estamos peleando con el Gobierno nacional, estamos reclamando que no nos quiten y que nos devuelvan lo que nos corresponde, porque es la única manera de seguir construyendo viviendas”, indicó.

También cuestionó la ausencia de Nación en la obra pública y su delegación al mercado, ejemplificando con el deterioro de la Ruta Nacional 188 en el ingreso a Rancul: “Cómo nos hacemos cargo de la obra pública que abandonó totalmente el Gobierno nacional, dejándole al mercado a alguien que por ahí no entiende de qué se trata hacer una vivienda o venga a reparar la Ruta 188, ustedes lo ven aquí en carne propia”.



«NO SON UN REGALO”

Rechazó además las críticas que acusan al Estado de “regalar” viviendas: “Terminemos con esa hipocresía de que el Estado regala viviendas. Mentira. El mercado no va a hacer viviendas a pérdida ni tampoco va a generar una cuota que sea accesible. No son un regalo, son viviendas con una cuota accesible a la situación socioeconómica de cada familia”.

Ziliotto anunció que, pese al contexto adverso, se construirán otras ocho viviendas en Rancul: “Nos gustaría anunciar que vamos a hacer otras 25 viviendas aquí en Rancul. Por eso vamos a hacer ocho y no vamos a olvidar que seguimos teniendo un compromiso, que será seguir defendiendo La Pampa. Les guste o no les guste. No nos vamos a quedar callados”.

También realizó un fuerte llamado a la unidad: “Hoy defender La Pampa tiene que ser una causa colectiva, más allá de las cuestiones políticos partidarias y de la coyuntura electoral. Está en juego el futuro de nosotros, de nuestros hijos y de las próximas generaciones”.

“Es momento de defender lo que nos corresponde y necesitamos que nos acompañen. Tengan la plena garantía de que voy a ser el primero en esa fila de reclamos. Defender La Pampa fue, es y será el principal objetivo de los gobiernos justicialistas en la Provincia”, concluyó.



INAUGURACIONES EN QUETREQUÉN

En esta localidad norteña, además fueron presentados vehículos adquiridos a través del «Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor Municipal»; se inauguró el Albergue Municipal “Carlos Marconetto” y también el Parque Héroes de Malvinas en el acceso a la localidad, donde se descubrió una placa en el monumento.