Turismo Carretera 2025: Werner triunfó en Córdoba y se llevó los $ 10 millones

El entrerriano Mariano Werner hizo historia. El Campeón del TC 2023, con el Ford Mustang, se quedó con la final de la 6ta. fecha del Turismo Carretera 2025, se disputó en el autódromo Oscar Cabalén, en la provincia de Córdoba.

Y entró en la historia, pues ganó en el regreso del TC al Oscar Cabalén luego de 11 años de ausencia y además escribió su nombre en el mítico escenario cordobés por ser el primer piloto que gana con un auto de nueva generación.

Werner, hizo todo bien. Se quedó con el mejor tiempo en la clasificación, ganó su serie, se llevó la final y se alzó con el cheque de los 10 millones de pesos que era el premio que identificaba a esta competencia especial.

La carrera, prácticamente se definió en la segunda curva y cuando Julián Santero había superado a Mariano Werner quedando en la primera posición en la carrera, pero las autoridades consideraron que la misma fue de manera ilegal por lo que el mendocino debió devolver esa posición al entrerriano.

Desde allí, Werner, con un auto equilibrado y estable dominó la carrera, incluso, superó el escollo del ingreso del Pace Car hacia el final de la carrera, para superar a su rival Santero y quedarse con el triunfo de esta carrera especial y que además le permite ingresar en el difícil listado de aspirantes al título, ya que quedó en el noveno lugar en el certamen y con el triunfo que posibilita, ahora, la lucha por el codiciado número 1 final.

Segundo, finalmente y también con un Ford Mustang, llegó el campeón Julián Santero que mantuvo a raya al joven piloto Hernán Palazzo, que con el Toyota Camry logra su mejor actuación en la categoría con tan solo 6 carreras en su historial, subiendo al podio y nada menos que junto a los dos últimos campeones del TC.

Cuarto llegó el piloto de Arrecifes, Valentín Aguirre, que tuvo que contener a Agustín Canapino, que terminó en el quinto lugar, ambos con Chevrolet Camaro.

Un singular evento del Turismo Carretera en un fin de semana que superó todas las expectativas, con mucho público, entradas agotadas y una multitud que siguió las alternativas de esta fecha colmando absolutamente todo en el Oscar Cabalén que, remozado, volvió a recibir a la más importante categoría de nuestro país.

“MUY FELIZ”

“Felicito al equipo por no bajar los brazos y por el auto que me entregó este fin de semana, tenía que cortar esta mala racha. Julián me superó bien y cuando se abre en la curva 2 yo recibo un golpe lateral que me saca de la trayectoria», dijo Werner.

«No me vienen nada mal los diez millones y me voy de Córdoba muy feliz ya que me metí en la pelea por el campeonato, que no es poco”, agregó.

CAMPEONATO

Luego de 6 carreras, el campeonato está liderado por Julián Santero: 171 puntos, 2do. Mauricio Lambiris: 161, 3ro. Marcelo Agrelo: 141, 4to. Juan Martín Trucco: 138.5 , 5to. Jose Manuel Urcera: 135,5 puntos, el ganador de la competencia, Mariano Werner está 9no. con 109 unidades.

PRÓXIMA CARRERA

El Turismo Carretera correrá su 7ª fecha el próximo 22 de junio, en el autódromo de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones.