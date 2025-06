Archivaron la investigación por la tragedia en Cristal Hotel: pericias confirmaron que se trató de un “accidente”

La investigación sobre la tragedia del Hotel Cristal, donde fallecieron dos personas, fue archivada “hace una o dos semanas” porque las pericias determinaron que el origen del incendio “fue accidental” y “no se acreditó” la responsabilidad de los regenteadores del alojamiento ubicado sobre la ruta nacional 35, a pocos metros al norte del ingreso a Eduardo Castex. En este siniestro fallecieron por asfixia el exsuboficial de Gendarmería, Eduardo Enrique Acevedo (63 años) y su esposa Sonia Oviedo (61).

La información fue confirmada por el titular de la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas de la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa, Marcos Sacco. “Hace una o dos semanas que firmé la resolución y se publicó en el sistema (informático judicial)”, detalló en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

La tragedia de Cristal Hotel se produjo durante la madrugada del domingo 10 de noviembre del año pasado, cuando un desperfecto eléctrico generó un cortocircuito que desató un incendio en la plata alta del edificio.

El desafortunado episodio provocó el fallecimiento de Eduardo Enrique Acevedo y su pareja Sonia Oviedo. Cuando se iniciaron las llamas, en el interior había 53 pasajeros. El humo se propagó a través del sistema de ventilación, y provocó la asfixia de los dos pasajeros oriundos de Río Gallegos, que se dirigían a Mendoza para participar de un encuentro de la Promoción XXVI de Gendarmería Nacional.

Resolución y pericias.

“Hay una resolución del MPF con la decisión de adopte porque en el marco de las facultades que tiene el MPF tenemos la obligación de investigar si estamos ante un hecho penalmente relevante y si ese hecho constituye uno de los delitos previstos en el Código Penal. En la investigación llevada a cabo inicialmente por el fiscal (Luis) Peralta Hurtado y también la que desarrolle personalmente, pudimos determinar en que circunstancias se originó ese incendio”, explico Sacco.

El funcionario judicial detalló que para archivar la investigación “se tuvieron en cuenta testimonios, videos que acompañaron los titulares del hotel, videos pude sacar de uno de los ocupantes del hotel en ese momento, y también lo determinante fue el resultado de la pericia de bomberos donde quedo establecido que el origen del incendio fue meramente accidental y lamentablemente se perdieron dos vidas”.

-Sacco, ¿cómo se originó el incendio que provocó dos muertes en Hotel Cristal?

-Según surge de la pericia y tuve la oportunidad de dialogar con uno de los peritos, donde quedó determinado que el incendio se originó en uno de los conductores eléctricos del circuito, un cortocircuito que puede pasar en cualquier comercio. En su momento surgió que era un aire acondicionado mal colocado o que había apagarlo, y en realidad el aire acondicionado no provocó el incendio. Sino que fue una parte del sistema eléctrico donde hubo un cortocircuito que se empezó a derretir, generó temperatura, se calentaron los cables, originó una llama y desató el incendio.

-¿Las dos personas mueren por asfixia por inhalación de monóxido de carbono?

-Por inhalación de humo, así lo determinó la autopsia. No hubo lesiones por quemaduras. Casi todas las personas pudieron salir, y estas personas lamentablemente no pudieron salir.

-Anticipamos que las pericias indicarían que funcionaron los sistemas de seguridad. ¿Es así?

-Fue determinado por la mayoría de las entrevistas que se tomaron y tenemos un video donde uno de los ocupantes intenta menguar las llamas con un matafuego que había en el lugar. El hotel tenía los sistemas de seguridad, y los matafuegos funcionaron y se utilizaron.

-O sea que estos son los principales argumentos para archivar la investigación.

-Tal cual, cuando hablaba de un hecho penalmente relevante, y si ese hecho penalmente relevante se da algunos de los delitos previstos en el Código Penal, después nos obliga a determinar el nexo causal entre un hecho y el resultado. El resultado fue lamentablemente la muerte de dos personas. Pero el nexo causal, por parte de quien regentea el hotel, no lo tenemos acreditado o es imposible acreditar. Surge de la pericia de bomberos que un cortocircuito generó el incendio, fue algo imprevisto. El incendio no fue producto de un artefacto mal colocado o que estaba en malas condiciones. Eso lleva a la Fiscalía a decir que no tenemos argumento para llegar a otro estado del proceso que sería llamar a indagatoria, indagar, formalizar, acusar y llegar a juicio oral y público. Cuando no tenemos acreditado lo básico, se llega a estas decisiones.

-Aclaremos, que esta es la resolución de la Justicia penal, pero la parte civil va por otro carril.

-Tal cual. Trato de ser claro en eso, porque dentro de la Justicia hay diferentes funciones, que en algún momento se pueden relacionar, pero generalmente transitan por caminos paralelos e independientes. Acá se investigó si el responsable del hotel con su conducta, por acción u omisión, generó este desenlace con dos personas fallecidas. No tenemos el nexo causal para acreditar responsabilidad por hacer o dejar de hacer. Pero, no quiere decir que la Justicia en lo civil no pueda pedir que se lo declare responsable por los fallecimientos y sea condenado a un resarcimiento económico. Acá se investigó si la persona es pasible de una condena con privación de la libertad.

-Incluso, hay versiones que los familiares de las víctimas ya habrían designado un abogado para iniciar una demanda civil.

-Corresponde que un juez civil evalué y determine los daños ocasionados, que en este caso se traduce en un resarcimiento económico. Pero, me imagino que en el rubro hotelero deben tener un seguro que respalde contingencia por casos fortuitos o por daños intencionales dentro del comercio.