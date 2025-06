El CD de Castex aprobó, por unanimidad, el Código Urbano Territorial

El Concejo Deliberante (CD) de Eduardo Castex anoche aprobó el Código Urbano Territorial, que regulará el uso del suelo, protege el ambiente y lograr un crecimiento ordenado. La ordenanza fue apoyada por las bancadas de Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), y se sancionó con la presencia de funcionarios municipales, el diputado Sergio Pregno y las arquitectas que participaron –durante tres años- en la elaboración del proyecto. El plan establece, entre otras cosas: zonas residenciales libres de actividades molestas, crecimiento con identidad y compromiso ambiental, indicaron anoche desde la comuna castense.

Además, anticiparon que no modificará el ejido urbano, sino que ordena y optimiza el uso del suelo, para aprovechar mejor los espacios los espacios vacíos y promover el crecimiento hacia zonas que no están desarrolladas. También evitará un crecimiento desordenado que encarece los servicios y afecta el medio ambiente, a la vez que protege áreas rurales que no deberían urbanizarse. “Todo esto se regulará hacia adelante, sin afectar lo actual y así se logra convivir entre como esta Castex hoy y hacia dónde crecer”, agregó la gacetilla de prensa.

DETALLES

El Código de Ordenamiento Urbano de Eduardo Castex consta de seis títulos, diecisiete capítulos, 159 artículos y 13 planos y dos tablas de indicadores y usos, que como anexo forman parte de la ordenanza, que entrará en vigencia a los 45 de la promulgación del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Además, se estableció que quedarán derogadas las ordenanzas, resoluciones y/o disposiciones municipales que se opongan a esta legislación.

El Código propone dividir el ejido municipal en categorías específicas para orientar el desarrollo. Establece Suelo Urbano Consolidado (SUC), que son áreas ya equipadas con calles, veredas, servicios básicos y viviendas, listas para la construcción; el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) que son las zonas dentro del pueblo que aún no cuentan con todos los servicios; el Área Especial (AE) que incluye terrenos próximos a rutas, destinados a actividades comerciales e industriales, como galpones o comercios de mediana y gran escala; otro de los aspectos es Suelo Urbanizable (SU) que estará reservado para el crecimiento futuro, con construcción permitida solo tras consolidar el 60% del SUNC; también Suelo Rural Protegido (SRP) que son las quintas y chacras cercanas al pueblo, para actividades rurales o turismo, sin posibilidad de urbanización o loteos y Suelo Rural (SR) donde se refiere a campos abiertos para agricultura, ganadería y silos, donde no se permite la subdivisión para viviendas urbanas.

Esta clasificación se acompaña de una regulación detallada de usos, que define actividades permitidas, compatibles, condicionadas e incompatibles en cada zona. Por ejemplo, se organiza el uso residencial, comercial, industrial, agrícola, recreativo, educativo, sanitario y más, evitando conflictos como la instalación de talleres o estaciones de servicio junto a viviendas, lo que protege la calidad de vida y el valor de las propiedades.

ARGUMENTOS

Los concejales, entre sus argumentos, reconocieron la necesidad de establecer un marco normativo que regule el ordenamiento territorial, el uso del suelo y el desarrollo urbano local, asegurando un crecimiento equilibrado, sostenible y en armonía con el entorno.

También plantearon que “es fundamental establecer normas claras para la ocupación del suelo, con el fin de evitar el crecimiento desordenado y los impactos negativos en la calidad de vida de los habitantes”.

“La implementación del Código Urbano permitirá establecer un ordenamiento general del suelo, regulando de manera integral los sistemas urbanos territoriales –como la red vial, los espacios verdes, los equipamientos y los servicios técnicos-, así como los usos del suelo, las zonas, las formas de fraccionamientos y los modos e intensidad de ocupación del territorio”, agrega el texto de la normativa.

En la redacción quedó establecido que esta ordenanza municipal “abordará aspectos ambientales y contemplará una cartera estratégica de proyectos”, convirtiéndose en una “herramienta clave para garantizar condiciones de desarrollo urbano sostenible y una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitaciones”.