Alumna de Castex recibió la medalla de plata de las Olimpiadas Nacionales de Geografía 2024

La alumna castense Valentina Galvagno recibió ayer la medalla de plata por su participación en las Olimpiadas Nacionales de Geografía 2024 y el primer puesto que obtuvo en la Región Patagonia, en un acto que se realizó en la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe. “Me apasiona mucho la geografía, y me permitió conocer muchas cosas que quizás en el colegio no iba a conocer”, expresó Galvagno en Radio DON 101.5 Mhz. “Fue la primera vez que participé en una olimpiada y me siento muy orgullosa”, agregó la alumnas del colegio Juan Humberto Morán.

La entrega de premios de las olimpiadas educativas del año pasado se concretó durante el desarrollo de las Jornadas Nacionales de Geografía, donde asistió una delegación de la UNLPam.