Castense es la nueva abanderada de la Facultad de Odontología de la UNC

La joven castense Alma Toranzo fue instituida abanderada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en un acto que se desarrolló –el viernes- en el Auditorio del Pabellón Argentina. Actualmente cursa Quinto Año de Odontología, y tiene un promedio de 8.92 puntos.

“En el primer acto de colación de egresados de la Facultad de Odontología se hace el cambio de bandera para que asuman los tres mejores promedios”, explicó Alma Toranzo a este diario digital.

El grupo de bandera de la Facultad de Odontología está conformado por abanderados –titular y suplente- de Quinto Año, los primeros escoltas –titular y suplente- también corresponden a Quinto Año y los segundos abanderados –titular y suplente- cursan Cuarto Año.

“El año pasado fui segunda escolta titular y como mantuve el promedio este año ascendí a abanderada. Y entre los requisitos no tenes que quedar libre en ninguna materia, no tenes que tener sanciones y no desaprobar ningún final”, narró la joven castense.