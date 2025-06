Congreso de Primera Infancia: Presidenta de OMEP destacó la «valiente política» de La Pampa

El Primer Congreso Provincial de Primera Infancia se desarrolló en el Centro Cultural Medasur, con la participación de equipos de toda la provincia, que trabajan con niñas y niños de 45 días a 3 años.

El auditorio estuvo pleno de profesionales, auxiliares y demás personas que se desempeñan en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de toda la provincia, en programas sociales de atención provincial y municipales.

El ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, destacó la voluntad política del gobernador Sergio Ziliotto de crear y jerarquizar el área de Primera Infancia y de Gestión. “Tiene que ver con ir visibilizando toda una movida que se vino dando desde el año 2014, con la aprobación de la adhesión de La Pampa a la creación de Centros de Desarrollo Infantil. Hoy tenemos 52 centros de desarrollo infantil. Casi 2.300 niñas de toda la provincia concurren a estos espacios”, enumeró.

“Para nosotros es importante llegar a toda la Provincia. Poder inaugurar distintos CDIs. Hace apenas unos meses pusimos en funcionamiento un centro en la localidad de Carro Quemado, donde concurren 10 niñas y niños. Yo me pregunto: ¿el mercado podría haber resuelto esta situación en Carro Quemado, creando un espacio para la primera infancia? Seguro que no. Sino lo hace el Estado, no hay nadie que lo pueda hacer. Ese es el rol del estado en La Pampa, el de igualar oportunidades, sin importar donde se viva”, planteó.

“POLÍTICA COMPROMETIDA”

Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), transmitió que este Congreso “se realiza en un contexto regional, nacional y mundial muy desafiante, marcado por retrocesos en materia de políticas sociales y educativas”.

“Por eso quiero destacar con admiración y esperanza que La Pampa sostenga una política contra cíclica, valiente y profundamente comprometida con los derechos humanos, que pone a la primera infancia en el centro de la agenda política”.

“Sostener y fortalecer a las instituciones para el cuidado y la educación de las infancias no es solo justo, es una política pública eficiente que genera impactos positivos en las niñas, niños, sus familias y comunidades”, agregó.

Del acto de apertura participaron los ministros Mario Kohan (Salud) y Marcela Feuerschvenger (Educación), además de titulares de subsecretarías y direcciones del gobierno provincial. También estuvieron presentes el senador nacional Daniel Bensusán, legisladores provinciales y titulares de intendencias de distintas localidades pampeanas.