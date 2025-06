Elecciones 2025: UCR pampeana aprobó conformar un frente electoral y podría incluir a LLA

El radicalismo pampeano definió, en la Convención Provincial, que conformará un frente electorales con los partidos políticos con los que ya comparte, y dejó abierta la posibilidad de incluir a La Libertad Avanza y Comunidad Organizada.

La Convención Provincial se desarrolló en el Comité Provincial, en la calle Pellegrini de Santa Rosa. El único punto del orden del día fue: «La posibilidad de aliarse o confederarse con otros partidos políticos nacionales y/o provinciales, facultándose a los órganos partidarios y/o las personas que estos designen a tal efecto».

En las elecciones legislativas nacionales de octubre, lo que fue Juntos por el Cambio (JxC) pone en juego dos bancas: la de Martín Maquieyra y la de Marcela Coli (UCR). En las últimas semanas, desde el radicalismo habían dejado trascender en los últimos días la posibilidad de reeditar un armado similar al de las elecciones de 2023.

Por estos motivos, el debate se centró en la amplitud del frente a conformar, cuáles iban a ser los socios electorales y cuáles se planteaban como límites, particularmente la inclusión o no de La Libertad Avanza y el rol de otras fuerzas como el PRO y Comunidad Organizada. La discusión se extendió por más de tres horas y hubo expresiones de distinto tipo, según explicaron algunos asistentes a cronistas del diario La Arena.

Las fuentes consultadas indicaron que se aprobó «una postura frentista». «Se facultó al Comité Provincia a establecer alianzas electorales con los socios políticos con los que anteriormente se ha hecho alianzas», explicaron. Esta era una de las resoluciones que se anticipó en la víspera, donde la negociación quedará a cargo de las autoridades del Comité que preside Federico Guidugli.

Sin embargo, la decisión dejó abierta la puerta a sumar nuevos partidos, como LLA y Comunidad Organizada, debido a que no se estableció límite alguno. «Si el Comité decide hacer alianza con un nuevo partido, la Convención se vuelve a reunir y tiene que volver a aprobar esa alianza», explicaron.

De esta manera, se sintentizaron dos mociones. «La primera autoriza al Comité a avanzar con un frente electoral con los partidos que ya hayan integrado uno en alguna oportunidad y la segunda moción un cuarto intermedio por si algún partido expresa que quiere ir con la UCR y nunca lo había hecho. Esto demandará una nueva reunión y deberá ser aceptado con dos tercios de los votos. Esta moción vence el 1º de julio».

¿Posibilidad lejana?

De todas maneras, la posibilidad de incluir a los libertarios sigue apareciendo como una posibilidad lejana. En los últimos días, dentro del partido señalaron que, además de las diferencias, se le suma que «ellos ya dijeron que iban a armar una lista propia con candidatos propios».

La dirigencia de la UCR no observa «una mayoría de dos tercios dentro del partido para que eso pueda salir. Tampoco es menor que La Libertad Avanza no está regularizada, con lo cual se puede caer hasta tanto no regularicen el partido».

Con Comunidad Organizada sucede algo similar, debido a que posee personería provincial y no se puede presentar a cargos nacionales. «Los únicos constituidos a nivel nacional son la UCR y el PRO, puede adherir los partidos provinciales a un eventual frente. Pero el debate va a pasar por ahí, por el PRO y La Libertad Avanza, y definir cuáles son los socios electorales que quiere el partido».