Guns N’ Roses regresa a la Argentina: ¿Dónde actuarán y cómo comprar las entradas?

En medio de la etapa europea del tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, llegó la noticia más esperada para los amantes del rock. El regreso de los Guns N’ Roses ya es un hecho: la mítica banda se presentará el 17 de octubre en el Estadio de Huracán en el marco del segmento latinoamericano de esta gira histórica.

La legendaria banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan anunció una gira por Latinoamérica que incluye 13 presentaciones repartidas entre Costa Rica, El Salvador, Colombia, Chile, Brasil, Perú, México y Argentina.

¿Cómo y dónde conseguir las entradas?

Las entradas se podrán adquirir en la preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa el 23 de junio a partir de las 10 horas, con 15% de descuento hasta agotar stock y en hasta 6 cuotas sin interés.

La venta general abrirá el 24 de junio a las 10:00 horas y estará disponible con todos los medios de pago. Ambas instancias de venta serán únicamente a través de allaccess.com.ar.

Con su mezcla de crudeza callejera, virtuosismo instrumental y una actitud desafiante que redefinió los límites del rock mainstream, Guns N’ Roses marcó un antes y un después en la historia de la música popular, trascendiendo décadas y marcando a millones de personas en todo el mundo. En plena explosión del glam y el pop, irrumpieron con un sonido feroz y auténtico que devolvió el peligro a la escena, y al mismo tiempo, nos dejaron baladas de un costado inesperadamente sensible. Esa fusión, tan bien sintetizada en el nombre y el emblemático logo, las pistolas y rosas, les valió un lugar encumbrado en la historia del rock.

En 1992, en la cima del reconocimiento internacional, Guns N’ Roses llegó por primera vez a la Argentina y dio un show único. Quienes estuvieron ahí cuentan que ese primer capítulo en la historia que une a los Guns con el público argentino marcó a fuego el lazo que aún hoy es inquebrantable.

Hoy, 33 años después, su regreso promete ser todo un acontecimiento. En 2022 arrasaron River Plate, y ahora redoblan la apuesta con un show bien completo para repasar toda su trayectoria, incluyendo sus hits colosales como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome To The Jungle” y “November Rain”, las baladas que se volvieron himnos, así como canciones de todos sus discos.

Cita imperdible con el rock en esta gira que confirma a Guns N’ Roses en la categoría de leyendas vivas.