Di Nápoli con militantes en Castex: «La conducción del PJ no nos representa», dijo

El intendente de Santa Rosa y líder de la línea Renovación Peronista Pampeana, Luciano di Nápoli, mantuvo una reunión con militantes y allegados en Eduardo Castex, y profundizó sus diferencias con la conducción provincial del PJ pampeano. “Claramente no nos sentimos representados por esta conducción partidaria, no seremos partícipes en esta elección y será responsabilidad de la conducción actual del PJ”, aseguró.

El jefe comunal capitalino estuvo acompañado por la dirigente de La Bancaria, Shirley Bustos, y funcionarios municipales entre quienes se encontraba el secretario de Finanzas y también castense, Hernán Montelongo.

“Quisimos dar el debate, aún no eligiendo nosotros el momento de este llamado electoral. Se nos impidió participar y tomamos la decisión de no formar parte de la conducción conducción provincial. No estamos contenidos, ni representados con esta conducción partidaria. Dejamos claro en la conferencia de prensa que nos vamos de la conducción partidaria, no del partido, sino que no será responsabilidad nuestra el resultado electoral”, remarcó el intendente santarroseño.

“La idea es continuar recorriendo las distintas localidades. Ya hemos visitado ocho o diez localidades para charlar con los compañeros, visitar gente que conocemos y charlar con empresarios”, explicó. Y añadió que los dirigentes del PJ actualmente “no estamos representando lo que el pueblo argentino quiere que representamos”. “Los trabajadores y los sectores humildes históricamente los representó el PJ, pero también tenemos que llegar a los sectores productivos, el sector agropecuario, el sector comercial que la está pasando mal”, dijo.

“Tenemos que hacer algunas autocríticas para intentar pararnos en la representación de esos sectores que son los que hacen a la vida cotidiana de nuestros pueblos y nuestra provincia”, agregó.

«MADRE DE TODAS LAS BATALLAS»

El cronograma electoral se viene desarrollando en todo el país, y la provincia de Buenos Aires se plantea como “la madre de todas las batallas”. Di Nápoli evaluó que esto se genera por “una cuestión de tamaño y peso específico a nivel país”.

“Es una elección central, pero lo que ocurre a nivel país es para reflexionar el rol que está teniendo el peronismo en las distintas provincias, porque en estas elecciones en Misiones el PJ no participó con candidatos propios y se presenta con un frente electoral”, expresó.

“Efectivamente Buenos Aires será la madre de todas las batallas, pero la clave es que el peronismo desarrolle un programa de gobierno para que contenga a la mayoría de los argentinos, para que pueda hablarle al sector productivo, que vuelva a representar los intereses y sectores de la sociedad que hoy hemos perdido, y ocultando los problemas bajo la alfombra no los vamos a solucionar”, concluyó.