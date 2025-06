Tensión en la Convención Provincial de la UCR: Acusaciones cruzadas entre Sabarots y Altolaguirre

El intendente de General Acha Abel Sabarots cuestionó hoy en duros términos al presidente del bloque de la UCR en la Legislatura Provincial, Hipólito Altolaguirre. Es que ambos protagonizaron un duro cruce durante la reunión de la Convención de la UCR, el sábado a la noche, donde el jefe comunal se llevó la peor parte, pues el diputado provincial lo acusó de “jugar para el peronismo” y le endilgó la responsabilidad de la derrota electoral de 2023 para la gobernación.

Sabarots salió a responderle en el mediodía del domingo, a través de un parte de prensa. “Tiene un absoluto desconocimiento de las realidades locales del interior, y de los problemas de los municipios”, le imputó a Altolaguirre.

“Mientras el juega a las construcciones políticas a largo plazo, nosotros, los intendentes, tenemos preocupaciones diarias, cómo próximamente vamos pagar sueldos y aguinaldos, y cómo se nos cae la recaudación o cómo mantenemos la ayuda social en una realidad cada vez más dura y cruel”, dijo el achense.

“A mí me eligieron para lograr obras, servicios, y mejorar el bienestar de los achenses, y el único que me abre las puertas es el gobierno provincial, y eso no me convierte en peronista, sino en un intendente abocado a reparar muchos años de atrasos para nuestra ciudad. Es increíble que me critiquen por traer obras a Acha, donde cada uno gestiona con sus posibilidades, indudablemente es una visión centralista y poco federal”, continuó.

En ese sentido, teorizó que quizá fuera necesario que se les exija a los diputados provinciales haber tenido experiencia de gestión antes de ingresar a la Legislatura. “Puedo no tener un apellido histórico del radicalismo y ser del interior, pero tengo experiencia de gestión, y estoy lejos del lirismo político o del pragmatismo del vale todo”, disparó.

LOS NÚMEROS DE LAS URNAS

En cuanto al resultado de las elecciones de gobernador de 2023, en las que el radical Martín Berhongaray perdió contra el reelecto Sergio Ziliotto (PJ). Sabarots dijo: “Es la primera vez que veo que un presidente de bloque ataca a un intendente de su mismo partido, trayendo al presente una fantasía electoral, que se diluye rápidamente”.

Y añadió: “Debería preocuparse más por su ciudad, donde en Santa Rosa el candidato a gobernador del partido sacó 7.114 menos que el del PJ, y 2.424 menos que nuestro candidato a intendente Francisco Torroba, pero el responsable es Acha y su intendente. Yendo a Acha había solo dos candidatos a intendentes, y saque el 83 % (de los votos), pero en la categoría a gobernador había seis candidatos y aun así nuestro candidato a gobernador sacó 963 votos más que el del PJ (3.797 a 2.834)”, recordó.

ENOJO PREVIO

El enojo entre los dirigentes no es nuevo, pues ya se sacaron chispas al inicio del 2024 cuando el bloque de la UCR y sus aliados del PRO y Comunidad Organizada bloqueaban el tratamiento del “aporte solidario” que impulsaba Ziliotto para reforzar las partidas de ayuda social en medio del brutal recorte de recursos nacionales al que el presidente Javier Milei sometió a La Pampa y al resto de las provincias del país.

Entonces, los intendentes de todos los partidos políticos solicitaban a los diputados que destrabaran el tratamiento de la ley, lo que provocó el malestar de los legisladores opositores, quienes utilizaban el bloqueo a la iniciativa del gobernador para lograr que el bloque peronista les diera mayores espacios de decisión y recursos dentro del Poder Legislativo.