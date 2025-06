Mundial de Clubes 2025: La FIFA confirmó quiénes estarán en el show del entretiempo de la final

La FIFA anunció que J Balvin, Doja Cat y Tems serán los artistas encargados de dar el show musical de entretiempo de la final del Mundial de Clubes.

En la final, que está programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, habrá un show de entretiempo en el que participarán los tres artistas.

El evento apoyará el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, cuyo objetivo es recaudar u$s100 millones para ayudar a derribar las barreras de acceso a una educación de calidad.

Ready for some BIG news?! @JBALVIN, @DojaCat, and @temsbaby will headline the inaugural FIFA Club World Cup Halftime Show on July 13! Produced by Global Citizen, curated by Chris Martin, and in partnership with @livenation, @doneanddustedtv, and Diversified Production Services,… pic.twitter.com/PP5bvh0uRu — Global Citizen ⭕ (@GlblCtzn) June 9, 2025