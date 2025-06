En La Pampa “la baja de las retenciones no tuvo gran efecto”, aseguró Baraldi

“La baja de las retenciones no tuvo gran efecto” en La Pampa, aseguró el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi. “Siempre apoyamos la baja de retenciones, pero no estamos de acuerdo de la forma que se implementó y los plazos establecidos, y no tuvo buenos resultados, no tuvo impacto”, dijo el funcionario provincial en una reciente visita al Centro Provincial de Formación Profesional 1 (CPFP1 ) de Eduardo Castex.

El gobierno nacional ya anticipó, en la Bolsa de Comercio de Rosario, que liquiden ahora, porque en julio regresan las retenciones agropecuarias. Y si bien inicialmente desde la Casa Rosada habían prometido una baja impositiva, se ratificó que desde julio se finalizará con la reducción temporaria de las retenciones.

“Esperamos que sigamos trabajando en la baja de retenciones, pero que sea real y perdure en el tiempo, porque en seis meses es muy complicado planificar”, planteó Baraldi.

El funcionario estuvo presente en el primer acto de la Fiesta del Trigo 2026, que fue el lanzamiento de la siembra triguera en el departamento Conhello, en el predio del Centro Provincial de Formación Profesional 1 de Eduardo Castex.

“Hoy estamos lanzando una siembra que se va a obtener un tiempo más adelante. Estamos trabajando con mercados a futuro donde se está viendo la evaluación de los precios, tenemos un dólar que esta bastante estable y no hay paridad entre el oficial y el blue, toda esta inestabilidad complica”, explicó.

“Estamos lanzando -continuó- una campaña de siembra con un porcentaje de retenciones y los productores no saben si al momento de la cosecha va a existir o va a estar más alto, entonces no podemos planificar a futuro cuando no tenemos las políticas claras de desarrollo de esta producción”.

Siembra de trigo.

Según Baraldi la cosecha triguera “es una de las actividades económicas importantes para el departamento Conhello y toda la provincia, y siempre estamos apoyando y trabajando para que el sector triguero tenga buenos beneficios”.

“Nosotros en estas reuniones con los productores buscamos las mejores condiciones para respaldar a los productores con las líneas de crédito a través del BLP y charlas técnicas desde el ministerio de Producción”, destacó.

-Recientemente se presentaron líneas de crédito para la siembra de trigo.

-Entendemos que hay que apoyar financieramente a estos sectores para que se pueda desarrollar la actividad. Venimos de una campaña donde tuvimos un promedio de 18 quintales y 395 mil hectáreas sembradas, y esperamos que esta campaña se incremente la superficie sembrada.

Preocupación por el INTA.

Baraldi integra el Consejo Regional de INTA en representación del Gobierno de La Pampa, y transmitió preocupación por el futuro del organismo nacional, porque los funcionarios libertarios emitieron “promesas que se incumplieron y siguieron adelante”.

“La destrucción del INTA es lamentable y es una muestra mas que el gobierno nacional desconoce las políticas regionales, desconoce las principales producciones regionales porque el INTA es más que un acompañamiento al productor, porque hay muchas cosas que se han creado y las ha desarrollado el INTA”, destacó.

“Tirar por la borda más de 70 años trabajados por una idea errónea, porque no están recorriendo el país para saber que hace una extensión del INTA y nosotros seguiremos apoyando para que no desaparezca”, expresó.

“En agricultura y ganadería se necesita la investigación, porque actualmente el INTA prueba las vacunas de los distintos laboratorios, planifica las siembras, nos pasa los informes climáticos y hay herramientas y actividades muy valiosas para la actividad productiva y económica. Tomar estas decisiones es desconocer el rol de las extensiones del INTA en el interior del país”, concluyó.