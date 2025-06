Custodió 27 años al expresidente Raúl Alfonsín, y recordó interesantes anécdotas del ex líder radical

¿Era un gallego calentón?, consultó el cronista, y Daniel Tardivo respondió afirmativamente. “Si, esas son las palabras”, respondió quien durante 27 años fue custodio del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Y cuando se lo abordó sobre la derechización de la UCR, respondió que fallecido líder radical “estaría totalmente asombrado y en total desacuerdo con lo que está pasando ahora”. “No lo hubiera aceptado nunca, no hubiera accedido nunca”, agregó en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz de Eduardo Castex.

Tardivo estará hoy, a las 20 horas, en el Comité de la UCR de Eduardo Castex, brindando una charla denominada “Una mirada intima a Raúl Alfonsín”, y después compartirá una cena con funcionarios municipales, afiliados y simpatizantes.

La admiración y respeto por el ex presidente radical lo llevó a que después de la pandemia abandone la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para radicarse en Chascomús. Comisario Inspector ( R) de la Policía Federal Argentina (PFA), recuerda con emoción a Raúl Alfonsín. Con la secretaria de toda la vida, Margarita Ronco, están entre las personas que pasaron mayor cantidad de horas con el líder político, incluso a lo largo de su vida.

El 30 de octubre de 1983, Tardivo cumplió años y votó por primera vez. De más esta decir que votó la Lista 3 de la UCR. Un conocido “del barrio” lo convocó para ser parte de la custodia presidencial, pese a que tenía “muy poca experiencia”.

“Fue algo importantísimo. Lo hacia tan naturalmente, que nunca lo sufrí. Teníamos viajes, cenas o campañas, y como siempre me apasiono la seguridad, acomode mi vida a ese ritmo, y no me importo no tener fines de semanas o una noche libre o programar las vacaciones, porque me encantaron las campañas, recorrer el país y viajar con él”, aseguró Tardivo.

-Tardivo, como custodio de Alfonsín atravesó el escándalo que se generó cuando se detectó que los Servicios de Inteligencia habían introducido a Raúl Guglielminetti entre los custodios de Alfonsín.

-Recuerdo el tema, pero no con precisiones. Hay un segundo cordón de seguridad con otras tareas, que no son el anillo de seguridad primaria como lo tiene la PFA. Ese tema lo recuerdo, pero no con precisión. Pero, obviamente que hubiéramos tenido que tener esa información. El bajo perfil que cultivó lo perdió en San Nicolás. En febrero de 1991 intentaron atentar contra Alfonsín y tuvo un rol determinante. Fue el único atentado que sufrió. Tenía dos o tres hombres distribuidos entre el público en puntos estratégicos, y uno alcanzó a ver cuando el hombre sacó el revólver, lo apuntó y uno le pudo levantar el arma, Fue una cosa muy rara porque el disparo no salió porque la bala quedó trabada en el recorrido del cañón. Reaccioné con un empujón hacia el piso acompañándolo con mi cuerpo para que no se golpee y lo cubrí con mi cuerpo.

-Y después estuvo en el vuelco -casi trágico- en Río Negro…

– Sí. Hace poco finalmente pasé por Ingeniero Jacobacci, pero me quedó pendiente pasar por donde se produjo el accidente. El doctor era el único que no llevaba cinturón de seguridad porque no le gustaba usarlo. Iba en el asiento de acompañante y salió despedido por el parabrisa. Nosotros íbamos adelante y cuando perdí la visibilización, le pedí al conductor que regrese y a los 50 metros estaba volcado. Volví hasta el Paraje El Cui para buscar una ambulancia y un medico. Nevaba, la ambulancia no tenía limpiaparabrisas y lo llevamos a General Roca. La secretaria le decía que se queje porque lo queríamos escuchar porque temíamos lo peor, porque se fracturó 11 costillas y una en tres pedazos.

-¿Ese accidente deterioró su salud?

-No, el cáncer lo deterioró, pero no el accidente. Se recuperó muy bien. El otro hecho doloroso que afrontó fue la muerte de su nieta… Íbamos a una charla a una universidad de Tucumán. Estábamos aterrizando, me llaman a mí para pedirme que le pase con Raúl, le comunican e inmediatamente pegamos la vuelta. La muerte de la nieta fue terrible.

Gallego calentón.

Tardivo en su relato aseguró que Alfonsín “pasó muchas cosas duras”, pero narró una historia que lo pinta de cuerpo entero. En esa época era senador nacional, y la crisis del 2001 trajo aparejado el recordado “Que se vayan todos”. “Estuvo muy mal porque me aceptaba que pusieran a todos los políticos en la misma bolsa, porque no se consideraba parte de todos y era distinto a lo que la gente reclamaba”, narró. Un grupo de un centenar de manifestantes le hicieron un escrache en su departamento de Avenida Santa Fe. “Veníamos en el auto, pidió bajarse y no lo dejé porque era riesgoso. Hicimos unos metros más, destrabó la puerta trasera y se quiso tirar del auto. Entonces paramos y me bajé para acompañarlo. Encaró a las cien personas para decirles que molestaban a sus vecinos y les preguntó qué querían increparle a él, porque él no era como todos. Pudo pasar cualquier cosa, pero no quisieron golpearlo”, expresó -aún sorprendido- el entrevistado.

-¿Era un gallego calentón?

-Si, totalmente. Esas mismas palabras.

-Se le plantó a Ronald Reagan en los jardines de la Casa Blanca.

-Sí, no estuve ahí, pero lo recuerdo. Lo vi después. Era bravo, muy bravo.

-¿Y como transitó esa etapa previa a entregar el poder anticipadamente?

-En la época que era presidente, trabajamos 24×48, no estaba tan pegado como cuando dejó de ser presidente. Fue muy duro, no lo quería, pero llegó a pensar que esa opción era la mejor para evitar un mal mayor. Los grupos económicos le bajaron el pulgar.

– Aún se recuerda la frase de Pugliese, que les habló a los empresarios con el corazón y le respondieron con el bolsillo.

-Sí. Lamentablemente no acompañaron… fue una decisión dolorosa, pero le pareció que era el mal menor, para evitar otros tipos de desbordes y de complicaciones y malestares.

-Tardivo, usted que estuvo tan cercano a Alfonsín y su pensamiento de un radicalismo de centroizquierda, ¿qué pensaría de este radicalismo derechizado?

-Y…mirá, si bien estuve 27 años escuchando de política, tanto de política no entiendo. Pero, todo ha cambiado mucho. Voté justo ese 30 de octubre, que es paradójicamente mi cumpleaños. En ese momento estaba la UCR, el PJ y creo que la Ucedé. Ahora notó todo tan pulverizado, que a nivel nacional es una alianza, a nivel provincial es otra y a nivel municipal capaz que hay otra. Creo que estaría totalmente asombrado y en total desacuerdo con lo que está pasando ahora políticamente, con los acuerdos. No lo hubiera aceptado nunca, no hubiera accedido nunca.

-Estimo que seguramente no hubiera firmado el pacto de Gualeguaychú…

-Bueno, dicen que ese fue un punto de inflexión, que estuvo bien, que estuvo mal…pero se tratan de armar alianzas para ganarle a otro partido, se fue todo atomizando. Hay acuerdos de distintos tipos en cada localidad, y lo veo que todos lados.

-El pragmatismo le ganó a la ideología.

-Sí, totalmente.

-Percibo que le transmitió ese amor por el radicalismo.

-Y si…seguro que sí, me ven todos involucrados y relacionados con la UCR y el radicalismo. Se genera además de un vinculo profesional, una relación personal, de amistad, de confianza…creo que el 99 por ciento de mis amigos y contactos son radicales, aunque respeto a mucha gente que no es radical. Estoy totalmente relacionado con la UCR.