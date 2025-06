Amor en el fin del mundo: la búsqueda viral de Valeria para encontrar al hombre que la cautivó en Ushuaia

Una historia de amor fugaz en el fin del mundo conmovió a miles de usuarios en redes sociales. Valeria Leandra Buono, turista oriunda de Buenos Aires, compartió un extenso posteo en grupos de Facebook relatando un encuentro fortuito en el Bus Turístico de Ushuaia el pasado viernes 4 de abril. Desde entonces, su búsqueda del hombre con el que compartió ese momento se volvió viral.

“Nos sentamos juntos en la primera fila, compartimos risas, paisajes e historias”, escribió Valeria, quien explicó que el hombre, viajando solo como ella, le propuso tomar un café al terminar el recorrido, pero por cansancio y timidez ella declinó la invitación.

Lo sorprendente fue que, minutos después, volvieron a encontrarse en el tradicional Almacén de Ramos Generales, donde retomaron la charla, aunque nuevamente no intercambiaron nombres ni contactos. “Al otro día ya me había arrepentido de no haberle dado mi número”, contó en el posteo, acompañado de un pedido para ayudar a localizarlo.

Según supo Noticias Argentinas, Valeria ya se contactó con la empresa del Bus Turístico, aunque los pasajes fueron adquiridos en efectivo y no hay registro de pasajeros. Desde el local gastronómico también se sumaron a la búsqueda, al igual que miles de usuarios que replicaron la historia con mensajes de aliento, experiencias similares y hasta compromisos para recorrer Ushuaia buscando pistas.

“Yo no buscaba a nadie, por eso viajo sola. Pero acá hubo una conexión”, reflexionó Valeria, que prometió subir una foto del reencuentro si logra concretarlo. En una publicación posterior, agradeció la repercusión: “Muchísimas gracias a todos por la buena onda, los buenos deseos, las ideas y por compartir. No apareció aún y quizá no esté por las redes. Es una gran lección para la próxima”.

Desde Ramos Generales hasta las oficinas de turismo, la historia ya se volvió leyenda en Ushuaia, donde muchos repiten una frase que bien podría resumirlo todo: “No todos los días se conoce a alguien especial en una ciudad mágica”.