Futbolista brutalmente agredido en Parera: «Iremos hasta las últimas consecuencias», dijo el padre

El arquero de Deportivo Argentino de Quemú Quemú, Sebastián Re, agredió brutalmente al futbolista de Agrario Argentino de Parera, Iago Gómez, y le provocó la perdida de cuatro piezas dentarias. El juvenil futbolista oriundo de Rancul fue sometido a una cirugía de dos horas y ayer viajó a General Pico para el control de la intervención e iniciar el tratamiento para el implante de los dientes.

«Hice la denuncia y me dijeron que como ocurrió en un evento deportivo no lo pueden detener (al guardameta castense), así que dentro de la cancha podés matar a una persona o pegarle al árbitro que no pasa nada. Pero esto no va a quedar así, lo voy a pelear hasta las ultimas consecuencias, mas allá que me cueste lo que cueste», aseguró ayer el padre del futbolista, Leo Gómez, en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

En el estadio «Manuel Rodríguez» de Parera, Agrario Argentino derrotó 1 a 0 a Deportivo Argentino por la cuarta fecha de la Liguilla de Primera B de la Liga Pampeana de Fútbol. El único tanto lo marcó Maxi Peña.

El dato negativo, fue la inexplicable agresión del arquero castense Re contra el juvenil Gómez. Cuando faltaban pocos minutos para la finalización, Gómez corrió una pelota con un defensor quemuense y Re capturó el balón. Sacó rápidamente, dio medio giro y le conectó un tremendo golpe de puño al delantero, quien cayó inconsciente en el campo de juego.

Ayer, el padre detalló el estado de salud de su hijo. «Le quedaron tres dientes agarrados en el alambre de los brackets, porque estaban salidos de raíz. Le cortó la encía de abajo y un diente lo perdió en la cancha», expresó, aún conmocionado.

El joven inicialmente fue trasladado al Hospital de Parera y seguidamente al Hospital Gobernador Centeno de General Pico, donde fue sometido a una cirugía que se prolongó durante dos horas. «El odontólogo le extrajo esos tres dientes para desinfectarlos y volverlos a colocar provisoriamente y le coció la encía. No le quebró la carretilla de casualidad», relató.

El entrevistado también es entrenador de fútbol en Rancul, y acude habitualmente a los partidos de su hijo acompañado por su esposa y amigos. «Justo este partido fuimos con Iago los dos solos», recordó.

«Nosotros no le enseñamos eso a los chicos, realmente me generó una gran impotencia. El sábado cumplió 20 años y es un excelente chico, que no va a faltar el respeto a nadie», destacó. «El año pasado -continuó-, jugando para Jorge Newbery se fisuró la nariz, y viene de una operación que le llevó un mes de recuperación. Y ahora le pasó esto».

Gómez aseguró que el arquero Re no tuvo contacto con la familia del futbolista para disculparse, y supuestamente envió un mensaje a Maxi Peña para decirle que se había arrepentido. «El fútbol es un juego de roce, pero esto no se justifica y no tiene explicación. No quise reaccionar porque la iba a pagar más cara yo que él», se quejó.

«Sanción ejemplar».

El video de la agresión sin pelota que sufrió el juvenil Iago Gómez se viralizó en las redes sociales y la actitud del arquero castense fue repudiada por los dirigentes del club parerense y también sus pares de Deportivo Argentino.

Hugo Gómez, presidente del club Agrario Argentino, ayer aseguró que la brutal agresión «no tiene justificación». En una comunicación con Radio DON de esta localidad, dijo que fue un partido que se desarrolló «normalmente» y en el que «no hubo jugadas fuertes».

«El golpe fue totalmente fuera de contexto, porque el chico fue a presionar, salió el arquero y cuando regresaba se encontró con el golpe del arquero y cayó desmayado», relató.

El entrevistado consideró que «mucha gente» no vio la repudiable actitud de Re, porque sino quizás «el público iba a intentar tomar represalias y se iba a agravar todo y nos iba a perjudicar a todos».

El dirigente acompañó al padre del jugador a radicar la denuncia en la comisaría de Parera. Y ayer iban a enviar una copia, el video de la agresión, el informe de los médicos y una nota a la mesa de la Liga Pampeana de Fútbol para reclamar «una sanción ejemplar».

«Acá hay cosas muy graves y la Liga Pampeana se tendrá que hacer cargo y ver que sanción aplicará. El Tribunal de Disciplina tendrá que evaluar bien la medida, porque estas locuras no tienen que pasar a chicos que recién están empezando, ni a nadie», destacó.

El parerense agradeció a la dirigencia quemuense que se comunicó para interiorizarse sobre el estado de salud del futbolista. «Ningún club está exento de estas locuras, que a veces se nos escapan de las manos a los dirigentes, y particularmente no quiero caerle a Deportivo Argentino porque es gente que trabaja mucho para hacer fútbol en un pueblo chico», dijo.

También indicó que, independientemente del alto costo que generarán los implantes dentarios, la institución se hará cargo. «No será barato porque los implantes son caros, pero le dimos la palabra a Iago que se quede tranquilo que haremos todo lo posible para que pueda recuperar su dentadura y vuelva a sonreír. Y para eso tendremos que ver si el seguro de la Liga Pampeana nos ayuda, y después habrá que hacer un sobreesfuerzo para ayudar a Iago», concluyó.

Antecedente grave de Re.

El arquero castense Sebastián Re fue protagonista de un hecho de similar gravedad hace casi una década, cuando agredió a otro futbolista durante el Torneo Provincial 2016. Atajando para Cochicó de Victorica, en ese momento Re le dio un golpe en el rostro a Miguel Román (Deportivo Anguilense) cuando el delantero había caído al piso tras una jugada.

El Tribunal de Disciplina (actuó ante la presentación de un video porque el árbitro no lo expulsó) le dio una pena de diez partidos de suspensión.