Premios Gardel 2025: Paco Amoroso y Ca7riel se alzaron con la estatuilla de Oro

La música argentina tuvo este miércoles la esperada ceremonia de los Premios Gardel 2025, que se llevó a cabo en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, y donde el Gardel de Oro se lo llevaron Ca7riel y Paco Amoroso.

La gala tuvo lugar desde las 21 horas, y se pudo ver a través del canal de cable TNT y la plataforma de streaming Max. Se trató de la 27° ceremonia organizada por la Cámara Argentina de Producciones de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), que iba a realizarse a fines de mayo, pero tuvo que posponerse hasta este miércoles.

Entre los artistas destacados aparecía Milo J, con más nominaciones y compitiendo en seis categorías, seguido por Dillom, Trueno, Luck Ra, CA7RIEL & Paco Amoroso y Charly García.

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2025



Productor del Año

Gustavo Santaolalla (GANADOR)

Nico Cotton

Bizarrap

Gonzalo Moreno Charpentier (BAMBI)

Mejor Álbum de Jazz

Gardel – Hernán Jacinto (GANADOR)

Volumen 2 – Ligia Piro

Becoming Human – Roxana Amed

Mejor Álbum Artista Pop Tradicional

As de corazones – Eddie Sierra (GANADOR)

Acércate más – Dany Martin

Laura Esquivel – Laura Esquivel

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music

Yvy Purahéi – Los Núñez (GANADORES)

La noche – Lidia Borda y Daniel Godfrid

Diez piezas breves para armónica cromática – Franco Luciani

Mejor Álbum Folklore Alternativo

11 Puerta 3 – Abi González (GANADOR)

Pu Ko / Aguas – Anahí Rayen Mariluan

Alterego – Franco Ramírez

Mejor Álbum Conceptual

Atahualpa Yupanqui en Michigan – Atahualpa Yupanqui (GANADOR)

Por cesárea – Dillom

Hilda canta Charly – Hilda Lizarazu, Lito Vitale

Éxtasis Total – Las canciones de los Abuelos de la Nada – Cachorro López

Mejor Colaboración Urbana

TODO ROTO – Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

Alegría – Tiago PZK, Anitta, Emilia

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap, Young Miko

WE LOVE THAT SHIT – Nicki Nicole & KHEA

Cuando Te Vi | CROSSOVER #5 – Big One, Maria Becerra, Trueno

Ingeniería de Grabación

Baño María – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

De Fábrica (Versión Extendida)

Maquillada en la cama

Hecho en Jamaica

Por cesárea

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

Messirve Mix 9 – La T y La M (GANADORES)

Aprendí – Lemonchamp

Uriel Lozano: Sin Miedo Session #44 – Sin Miedo y Uriel Lozano

Mejor Álbum Infantil

Margarita, que tu cuento valga la pena – Margarita (GANADORA)

Buscapié – Luis Pescetti y Juan Quintero

Cumpleaños – Pim Pau

Mejor Álbum Artista de Rock

La lógica del escorpión – Charly García (GANADOR)

Herencia Lebón – David Lebón

Hija de ruta – Lucy Patané

Mejor Álbum de Música Clásica

Parotti, obras para violín solo – Vol. 2 – Elías Gurevich (GANADOR)

Ámbar Púrpura – Guillo Espel

Escrito sobre escrito sobre escrito – Compañía Oblicua y Marcelo Delgado

Grabación del Año

Real gangsta love – Trueno (GANADOR)

Ojos verdes – Nicki Nicole

Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61 – Bizarrap y Luck Ra

Arruinarse – Tan Bionica ft. Airbag

Mejor Álbum Grupo de Folklore

A los amores – El folklórico Vol. 1 – Duratierra (GANADORES)

Sinfónico – Destino San Javier

Nocheros en la mesa – Los Nocheros

Mejor Álbum Canción de Autor

Quiero mejor – Kevin Johansen (GANADOR)

REC or dando – María Pien

Ese Fuego – Luna Sujatovich

Mejor Álbum Banda de Sonido Cine/TV

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla (GANADOR)

Margarita, que tu cuento valga la pena – Margarita

El Encargado 3 – Alejandro Kauderer e Ignacio Gabriel

Cromañón – Varios artistas

Mejor Colección de Catálogo

Mercedes Sosa en New York, 1984 – Mercedes Sosa (GANADORA)

Canciones para cantar en el cordón de la vereda – Miguel Abuelo

Música del Alma – Charly García

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Costero Criollo – Noelia Sinkunas y Milagros Caliva (GANADORAS)

La Marca – Orquesta de Tango del Falla

Neotípico – Ramiro Boero

Mejor Canción Urbana

Real gangsta love – Trueno (GANADOR)

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap, Young Miko

3 pecados después – Milo J

Máscara – Nicki Nicole & Duki

Cuando te vi | CROSSOVER #5 – Big One, Maria Becerra, Trueno

Mejor Canción Tropical / Cumbia

Perdonarte, ¿para qué? – Los Ángeles Azules y Emilia Mernes (GANADORES)

Amor de Vago – La T y la M, Malandro

Hoy – Valentino Merlo y The La Planta

Te amo – Fer Vázquez y Flor Álvarez

Piel – Tiago PZK y Ke Personajes

Si Un Día Estás Sola | CROSSOVER #7 – Emanero, Valentino Merlo y Big One

Dice que no le importa – La Delio Valdez y Los Palmeras

Mejor Canción Pop Urbano

Agora – María Becerra (GANADORA)

La cueva – Cazzu

A vos – Milo J

Aprender a amar – Nathy Peluso

Noviogangsta <3 – Emilia

Mejor Álbum Música Electrónica

Artificial – Peces Raros (GANADORES)

DUALIDAD – Malena Narvay

R333MIX – Evlay

Satisfire – Six Sex

Noticia que está siendo actualizada.