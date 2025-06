The Guardian eligió a “El Eternauta” como una de las mejores producciones de 2025

El periódico británico The Guardian publicó una selección de las mejores producciones televisivas de los primeros seis meses del año.

“El Eternauta”, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, despertó todo tipo de elogios. “Me hizo querer saber más sobre el país”, dijo la escritora de parte de este artículo que lleva el nombre de “Lo mejor que vi en mi vida” y que es muy esperado por los lectores.

Lo llamativo de este ránking es que son los propios lectores los que se encargan de armarlo, en base a sus gustos y preferencias.

La lista la conforman las siguientes producciones en este orden: Andor (Disney+), Mobland (Paramount), Common Side Effects (Channel 4), Severance (Apple TV +), Dept. Q (Netflix), The Horne Section TV Show (Channel 4), The Narrow Road to the Deep North (Prime Video), This city is ours (BBC One/iPlayer), The Eternaut (Netflix), The Wheel of Time (Prime Video), Shrinking (Apple TV +), Black Mirror (Netflix) y My brain: after the rupture (BBC Two/iPlayer).

La opinión elegida sobre “El Eternauta” fue la de Viv Bladgen, una lectora que escribió: “Es maravilloso ver cómo cobra vida este clásico de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. No conocía mucho sobre la obra cultural argentina, salvo la composición de Ariel Ramírez, Misa Criolla (parte de la cual se utiliza aquí con un efecto electrizante), y esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sus luchas en el siglo pasado. Dicen que la ciencia ficción es un análisis de la época en que se escribe, y esta historia, publicada originalmente en la década de 1950, ha sido traída al siglo XXI de una manera que invita a la reflexión”.

“El Eternauta” estuvo entre las producciones más vistas en Netflix a nivel global y llegó a ser número 1 del segmento de habla no inglesa en 24 países, alcanzando en el top ten en 87 países.