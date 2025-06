PCR suspende 90 operarios y temen que paralice pozos en Medanito

Noventa operarios que trabajan en el yacimiento hidrocarburífero Medanito, en la zona de 25 de Mayo, serán suspendidos por la empresa que tiene la concesión de la explotación en sociedad con la estatal Pampetrol. La novedad fue comunicada de forma «unilateral» e «inconsulta» ayer a la mañana por PCR a las autoridades de Pampetrol Sapem, en una reunión que se realizó en la sede de la compañía provincial.

Ayer fue imposible contactar a las autoridades de Pampetrol, sin embargo, el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, encendió las alarmas en horas de la mañana en una entrevista que concedió a Radio 7, un medio veinticinqueño. Allí reveló que era muy probable que PCR avanzara con un centenar de suspensiones, algo que se pudo confirmar en horas de la tarde con una leve diferencia en la cantidad de personal. «Los dejan en ‘stand by’ por seis meses, cobrando el sueldo básico», indicaron las fuentes consultadas.

Por ahora, lo que acordaron PCR y Pampetrol es evaluar en la semana cómo sigue la situación, pues los argumentos de la empresa privada son que el dólar estancado y el encarecimiento de los insumos en dólares son la causa que los llevó a suspender personal. Por ahora, no hay notificación oficial sobre una posible paralización de las tareas de explotación en el yacimiento, pero Petroquímica no oculta que si no hay inversiones el riesgo de parálisis es lógico y natural.

Diputados.

En la charla que el intendente Monsalve sostuvo con la radio de su localidad, desde la emisora le dijeron que tenían la versión que tuvo una reunión de representantes de PCR y Pampetrol, en el que desde la primera pusieron en la mesa la posibilidad de suspender entre 100 y 150 personas.

Fue entonces que el jefe comunal del PRO admitió haber recibido una versión parecida: “Yo manejo una información similar, sobre 100 posibles suspensiones”, dijo. Y agregó que “obviamente esto tiene que ver con el no tratamiento del tema Medanito en la Cámara de Diputados”.

“Este es un tema del que hablamos hace un montón de tiempo, y sobre el que veo que estamos en una etapa definitoria. Anteayer estuve con diputados y les volví a insistir en este tema y les mostré los datos que tengo sobre la gran disminución de ingresos coparticipables y regalías”, reveló.

“Todo apunta a que tendrán que definirlo cuanto antes porque la semana que viene pueden quedar en stand by muchos trabajadores y eso impacta en forma directa en lo local”, se lamentó.

“El planteo que hemos hecho siempre a los diputados es que se dejen de buscar cosas mínimas y se pongan a trabajar en las regalías y en el proyecto completo para que haya trabajo”, contó.

Pero alertó sobre la posibilidad de cortes de fuentes de trabajo. “La suspensión de trabajadores es una cuestión alarmante. Yo siempre trato de transmitir tranquilidad a la comunidad, pero lamentablemente van a tener que tomar una decisión urgente”, concluyó.

Un proyecto que sigue esperando.

A un año de que finalice el actual contrato con la empresa PCR por el área petrolera Medanito, el proyecto de contrato de licitación que impulsa el gobierno provincial seguirá esperando en la Legislatura ya que no hay acuerdo entre los distintos bloques. “No se va a tratar esta semana en la Cámara, se seguirá negociando para acercar a las partes”, dijeron fuentes legislativas.

Para la sesión de ayer había un punto en el orden del día que fue reservado en Secretaría, ya que aún no hay punto de acuerdo entre el oficialismo y el bloque del PRO principalmente.

Vale recordar que el Gobierno provincial envió el proyecto para renovar la concesión del contrato en diciembre del año pasado, pero desde entonces no hubo acuerdo en la Cámara.

Aunque en las últimas horas hubo un intento de acercamiento entre los bloques porque el PRO se acercó al 20 por ciento de regalías que pide el PJ, finalmente no hubo acuerdo. Ante este panorama desde Pampetrol se convocó a autoridades de PCR para analizar el cuadro de situación.

Según explicaron a este diario desde el bloque macrista, desistieron del reclamo del “15% más X” para acercarse al 20% de las regalías. Sin embargo, para el oficialismo es el 20% más X de piso inamovible, por eso no se sella el convenio.

El PJ tiene 15 diputados y diputadas y necesita el sí de otros bloques para lograr la cantidad mínima necesaria (21 votos) de adhesiones al proyecto.

“En una negociación todos sabemos que es una cuestión de acercar las partes. Cuando una parte se pone en una cuestión de que es el 20 o el 20, y la verdad que no está queriendo, a mi modo de ver, llegar a un acuerdo”, le dijo la diputada macrista María Laura Trapaglia a este diario.