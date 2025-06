Vecino estuvo 12 horas arriba de una grúa para reclamar por su hijo en General Pico

Un vecino piquense puso en vilo a la comunidad al llevar adelante un particular reclamo, subido durante más de doce horas a la punta de una grúa a más de 20 metros de altura en el centro de General Pico. En el lugar se desplegó un importantísimo operativo del que participó la policía, personal de salud, bomberos y un grupo de negociadores que convencieron al hombre para que depusiera su actitud y descendiera de la grúa.

Ayer pasadas las 2, un hombre identificado como Juan Carlos Siage, se subió a la punta de una grúa de un edificio que está en construcción en la esquina de las calles 22 y 19 de esta ciudad. Desde el momento en que se inició la edificación de este inmueble, los encargados de la obra contrataron un servicio de grúa para realizar los trabajos en altura, dado que el edificio tiene varios pisos.

Durante la tarde del miércoles, se comenzó a desmontar la grúa aunque había quedado en pie el brazo, que llega hasta el punto más alto del edificio. Siage subió hasta la punta y estuvo allí durante más de doce horas, dado que recién descendió pasadas las 14.

En el lugar estuvo la jefa de la Unidad Regional II, Vanina Fileni, quien en todo momento estuvo en la azotea en diálogo con el vecino. También actuó el Grupo Especial, personal policial de diferentes dependencias, el Servicio de Emergencias Médicas y bomberos voluntarios especializados en rescate en altura.

Además, un grupo de negociadores de la policía llegó desde Santa Rosa para intermediar en la situación y convencer a Siage de descender de la grúa, algo que se concretó pasadas las 14. Minutos antes, el jefe de la comisaría Primera, Agustín Martínez, confirmó que Siage descendería con la condición de hablar con los medios de prensa tras su descenso.

Reclamo.

Tiempo atrás, Siage mantuvo un litigio con un abogado del medio por una vivienda que asegura que es de su propiedad y de la que fue desalojado. Tras ello, vivió un tiempo en la vereda del domicilio, luego se alojó algunas semanas en un hotel céntrico y desde hace un tiempo duerme a la intemperie, en la estación de trenes.

Además, en el foro de familia reclamó reanudar el contacto con su hijo menor de edad, del que dijo que no ve desde hace “38 meses”. Aunque en los momentos iniciales se presumió que el vecino podría atentar contra su vida, al descender de la grúa indicó que su objetivo en todo momento fue “llamar la atención” y visibilizar la problemática de las áreas de “niñez y género”.

“Lo hice para llamar la atención, me entrené para esto, no soy un improvisado. Esto lo hice para que no pase más nada de lo que pasa hoy con el tema de género y con los chicos que hoy están desamparados con el sistema legal y penal de la niñez. Con esto se trató de visualizar una falencia gravísima y cada uno se tiene que hacer parte de esto. Tenemos que mirarnos para adentro de los errores que cometemos. Esto no tiene que pasar más, porque el Estado se tiene que hacer parte de situaciones, más cuando hay niños de por medio. Cada uno de los que estuvieron en el sistema y obraron sobre una situación gravísima de un niño, se mirará a un espejo y hará un mea culpa de la situación que están viviendo los chicos. Quiero visualizar la falencia que hay en la niñez, porque es gravísimo que un niño (en referencia a su hijo), esté impedido de ver a su padre desde hace 38 meses”, dijo.

También destacó el trabajo de la policía y de los profesionales que trataron con él durante las más de doce horas que estuvo arriba de la grúa y subrayó que su intención es volver a revincularse con su hijo. Luego de descender del edificio fue asistido por personal médico que lo trasladó al Hospital Centeno.