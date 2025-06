En el Día de la Bandera, José Larralde confesó su nuevo seudónimo y realizó imperdibles reflexiones

En el Día de la Bandera, el reconocido cantautor José Larralde no sólo volvió a declararse un fiel oyente de Radio Rivadavia, sino que mostró su angustia por la situación actual del país y reflexionó: «El hombre zapatea en la luna, quiere ir a Marte, y acá seguimos trabajando en negro». El Vasco de La Pampa, oyente fiel de AM 630, reapareció con duras reflexiones y sostuvo que ahora firma como “Viejo meado”.

En diálogo con Jorge Pizarro en Mejor Ahora por la AM630, el artista se dirigió al conductor: “Lo escucho todos los días, después me quedo dormido a la mañana porque me engancho con los otros muchachos. Parece que tengo pegado el dial ahí”.

En cuanto a su rutina diaria, Larralde inició: “Me gusta leer porque yo discuto con los autores. Antes de Cristo, con estar vivo alcanzaba en ese momento. Siempre que escribo al lado del libro, es una práctica de no quedarme con lo que me dicen otros. Escucho mucho cuando se habla de los gobiernos. Cuando Perón entró en el ’46, yo tenía nueve años. No me la van a contar porque lo he vivido”.

José Larralde : El día de la bandera y la Argentina que duele

“No entiendo nada en este momento. Creo que nadie entiende nada, ni los que se fueron, los que están o los que van a venir. Cada vez se mezcla más todo, los radicales se van con los peronistas, otros se van con Milei, Milei se va con Trump. Yo tengo 88 años y antes era más fácil entender, ahora hay mucha información y mucho bla bla”, añadió.

En el marco de la conmemoración patria actual, el autor sostuvo que “cualquier día feriado” aunque sea de luto, es símbolo de celebración en la sociedad. “Mientras esté colorado en el almanaque hacemos joda y no es así, es un problema que tendrían que apretar más en el colegio. Los maestros se llevan por los planes de estudios que les mandan de arriba”.

En esa línea, consideró: “Creo que falta información más que educación porque educados somos todos. La información es importante y saber deducir después lo que se leyó y por qué”. Casi en unión con el tema y con sus reflexiones tan acertadas, el músico lanzó: “El viento y el tiempo son primos hermanos porque es una cosa inmanejable como todo. El hombre cree que maneja algo y en realidad no manejamos nada”.

“Con una bomba que tiran allá, le damos de comer a medio África”

“Con una bomba que tiran allá -refiere a la guerra vigente entre Rusia y Ucrania- le damos de comer a medio África. Es el poder, la guita. Lo que se compra con plata no vale nada. Las cosas importantes, como el amor, no se compran con plata. El hombre tiene vencimiento también con sus afectos, lo que pasa es que nadie se fija”, cuestionó.

“El amor es todo, de Dios para abajo, todo. Yo no concibo otra cosa. Si no hay amor ¿Para qué? Es un cacho de carne con ojos uno. Tenemos la cabeza para que el cogote no termine en punta. Es tremendo. El amor mueve el mundo. Siempre, en los escenarios les decía a los pibes, cuántas veces me perdí de darle un beso a mi viejo y decirle ‘Te amo’, no ‘Te quiero’ porque esa frase es muy posesiva”.

“Decir ‘Te amo’, no tiene que ser una verguenza”

“Nos hemos peleado muy a lo macho. Decir ‘Te amo’ no tiene que ser una vergüenza. Yo lo tuteaba a mi viejo, y él me trataba de ‘usted’”, rememoró al tiempo que se explayó: “Dicen que Colón descubrió América ¿Qué va a descubrir si ya estaba lleno de gente? Antes, llegaron los vikingos y antes había gente pa’ regalar”.

“Desde que el hombre existe, el que tenía razón era el que tenía el palo más grande. Ahora es quien tiene la bomba más poderosa o el que más plata tiene. No sé cómo va a cambiar. La paz del mundo siempre está en un ápice. Una noticia detrás de la otra y uno no sabe quién tiene razón”, añadió.

En una mirada crítica sobre la política actual, sostuvo: “Los políticos van para el lado que les conviene y eso no era así. Antes la gente podía creer en alguien. Es muy triste. Uno dice ‘Tengo muchos amigos», si es así, no tenés ninguno. Uno tiene gente que quiere mucho. Si uno vive flagelandosé, ¿Cómo voy a querer a otro, si no me quiero yo mismo? Hay que aprender a querernos y respetarnos”.

“Si vamos a hablar de los que afanaron, medio país tendría que estar en cana»

Frente a la reciente condena de Cristina Kirchner, señaló: “Los primeros días hubo mucho despelote, ahora se juntan alrededor de la casa y los vecinos no están muy cómodos. Está bien que vayan (…). Esta es una de las tantas cosas que pasaron acá. No sé qué va a pasar. Si la gente se queja o los que van a verla se portan mal, la van a tener que llevar a otro lado”.

“Si vamos a hablar de los que afanaron, medio país tendría que estar en cana. No alcanzaría la patagonia para meterlos a todos. Esto es muy embromado. Estaba esperando a ver quién de la casta iba en cana, apareció la señora, pero quedaron muchos fuera. Se hacen amigos del que está y zafan”, consideró.

“Es muy triste que una persona que fue presidenta tenga que estar presa. No digo que lo merezca o no. Es muy triste para los que están a favor y los que estamos en contra de todo el afano y las cosas. El que paga el pato es el país. Nuestros hijos y nietos”.

“En vez de firmar con mi firma, pongo ‘Viejo meado’”

Además, se refirió al presidente Javier Milei: “El señor este, que está, no está haciendo las cosas mucho mejor. No digo que robe, pero se ha olvidado de todos. Yo, en vez de firmar con mi firma, pongo ‘Viejo meado’. Soy un viejo meado porque lo dijo la máxima autoridad del país y cómo somos eso, cobramos medio poquito. Llegó justo a fin de mes”.

En un humano recuerdo de los próceres históricos, detalló: “Hay chicos en los colegios que no saben ni quién es Belgrano, y grandes también. Porque saben sobre una foto y que hizo la bandera, pero nosotros tenemos próceres de a montones que nadie conoce”.

“Casi todos murieron pobres y en el exilio igual que Artigas que se murió en Paraguay, tirado en una vereda. A Belgrano le afanaron hasta los dientes cuando lo trajeron. San Martín murió solo en una casa prestada. La patria viene de padre o de madre. Nuestra patria es nuestra madre y si no la cuidamos entre todos, un día se va a morir como ellos, sólos y olvidados”.

“Hay que empezar a tener respeto porque el que no lo tiene, no puede amar. El respeto a Dios, al amor, a la mujer, al amigo y al que no conocemos. Muy pocos de los que se sientan en el congreso o en la casa de gobierno, han metido las uñas bajo la tierra alguna vez”

“Eso de poner la otra mejilla nunca me convenció y creo que Cristo tampoco lo dijo nunca. Cristo era muy bueno, pero no era ningún pavote. El hombre es el que (…).

Me duele muchísimo, por la edad que tengo, terminar así. A veces me pregunto para qué agarré la guitarra. El hombre zapatea en la luna, quiere ir a Marte, y acá seguimos trabajando en negro y tenindo a gente como esclavo”, concluyó.