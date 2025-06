Mundial de Clubes 2025: Salzburgo y Al-Hilal no se sacaron ventajas y el Grupo H se definirá el jueves

Red Bull Salzburgo de Austria empató 0-0 con el Al-Hilal de Arabia Saudita en el marco de la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Clubes de la FIFA.

Con este resultado, el equipo europeo queda segundo con cuatro puntos mientras que el árabe culmina esta jornada en el tercer lugar con dos unidades.

El próximo jueves desde las 22 horas de la Argentina, Red Bull Salzburgo enfrentará al líder Real Madrid en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Los austriacos deberán ganar para clasificar y no depender de nadie o esperar que el Al-Hilal no lo haga ante el Pachuca de México.

Justamente, el equipo saudí enfrentará al Pachuca en paralelo en el GEODIS Park de Nashville. Los del italiano Simone Inzaghi deberán ganar y esperar que el Red Bull Salzburgo no lo haga.

VICTORIA DE JUVENTUS

Juventus venció este domingo por 4-1 al Wydad de Marruecos por la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Clubes 2025, llevado a cabo en Estados Unidos, y quedó al borde de la clasificación a los octavos de final del torneo.

Los goles para el cuadro italiano los convirtieron Abdelmounaim Boutouil, en contra, a los 6 minutos, y Kenan Yıldız, a los 16’, mientras que el tanto para los marroquíes lo anotó Thembinkosi Lorch, a los 25’, todos en el primer tiempo.

En tanto, el propio Yildiz estampó su doblete a los 24 minutos del complemento y Dusan Vlahović sentenció la victoria a los 49’ del mismo periodo.

TRIUNFO MERENGUE

Real Madrid venció este domingo por 3-1 al Pachuca de México en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Clubes, disputado en el estadio Bank of America, en Charlotte, Estados Unidos.

Los goles para el conjunto español los convirtieron el inglés Jude Bellingham, a los 25 minutos, y Arda Güler, a los 43’, ambos en el primer tiempo, mientras que Federico Valverde hizo lo propio a los 25’ del complemento.

En tanto, Elias Montiel descontó para el cuadro mexicano a los 35 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, Raúl Asencio se fue expulsado a los 7 minutos y dejó a la “Casa Blanca” con diez jugadores.