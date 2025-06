Reunión de gobernadores: “Nos ha unido la realidad que sufren las provincias”, dijo Ziliotto

El mandatario pampeano defendió el reclamo conjunto de la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para que los recursos vayan “a quienes dan las respuestas” que la sociedad requiere. “Las provincias tenemos más responsabilidades y cada vez menos recursos”, advirtió.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, destacó el consenso alcanzado entre las 24 jurisdicciones para presentar un proyecto de ley que reclama la eliminación de los fondos fiduciarios y la distribución automática a las provincias de los recursos que hoy se financian con el impuesto a los combustibles. “Nos ha unido la realidad”, sintetizó.

“Es un ámbito no inédito, es un ámbito de acuerdo, 24 jurisdicciones poniéndose de acuerdo en peticionar algo específico. Creo que, por lo menos desde que yo tengo memoria, no ha pasado. Nos ha unido la realidad. La realidad que sufren las provincias, en las cuales hay un eje claro que afecta a las provincias y que tiene dos componentes: la mayor cantidad de responsabilidades y la menor cantidad de recursos”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

El mandatario pampeano explicó que las provincias están hoy a cargo de los servicios esenciales: “Salud, educación, seguridad, justicia, contención social y obra pública. Los recursos que hoy aportan todos los ciudadanos, del lugar que sean del país, tienen afectaciones específicas. Lo que estamos pidiendo es que las provincias recibamos en forma automática y en forma directa los recursos que son de las provincias o que están afectados a responsabilidades que hemos asumido las 24 jurisdicciones”.

Ziliotto también remarcó el rol clave de los municipios: “Hay 2.200 administraciones municipales, que son los que están en la trinchera, dándole respuestas que el Estado no puede dejar de dar. Donde no hay escala poblacional, donde no hay escala económica, tiene que estar el Estado para asegurar el desarrollo. El sector privado nunca lo va a hacer, porque es lógico: el sector privado prioriza el lucro, no prioriza la responsabilidad social”.

Recordó que desde La Pampa solicitaron a Nación la transferencia de rutas nacionales, pero con recursos: “Desde La Pampa le hemos pedido que nos transfieran 600 kilómetros de rutas nacionales, que son las troncales, que contienen el 80% del tráfico. Pero con los recursos, como marca la Constitución. En eso claramente no hay mucho que inventar, está todo reglado. Que en el país se haya subvertido el valor de la Constitución en la relación Nación-Provincias es otro tema. Estamos reclamando nada más y nada menos que lo que pertenece”, expresó.



FONDO VIAL Y DETERIORO DE RUTAS

El proyecto que surgió del encuentro de gobernadores propone eliminar los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos, y que esos recursos se coparticipen automáticamente.

“Ese impuesto tiene una afectación específica, que es para la infraestructura vial. ¿Quién presta ese servicio hoy? Nos estamos haciendo cargo nosotros. Los intendentes están cortando el pasto elevado de la ruta”, ironizó.

Y advirtió: “Hoy las rutas nacionales están en estado crítico, el 60%. ¿Qué hace el tránsito pesado? Evita las rutas nacionales y circula por las provinciales, que fueron construidas para otro fin. Entonces, no solo tenemos deterioro de rutas nacionales, sino que también se está agravando el deterioro de las provinciales”.



ACUEDUCTO PARALIZADO Y PASCO FISCAL

El gobernador pampeano también reclamó por el financiamiento de obras clave, como el acueducto entre Santa Rosa y General Pico. “Tiene que ver con una necesidad básica, que es el agua potable. Bombeamos agua del río Colorado a Santa Rosa a más de 400 kilómetros y necesitamos seguir extendiendo el acueducto por la presencia de flúor y arsénico en el norte de La Pampa”, explicó.

Cuestionó el modelo de Estado que plantea la actual gestión nacional: “Si el Gobierno Nacional cree que no está para hacer obra pública, ni para definir tal o cual cosa, sino que debe dedicarse solo a la macroeconomía, la seguridad nacional y la deuda, entonces hagamos un pacto fiscal nuevo. Pero con los recursos para quien da la respuesta”.

Y planteó una inequidad en la distribución de fondos: “¿Por qué razón hoy la Nación, de los ingresos que se reparten por coparticipación, se lleva el 56% y las provincias el 44%? Cuando originalmente era al revés. Las provincias tenemos hoy más responsabilidad en dar respuesta a las necesidades diarias de la gente”.



“HOY ESTAMOS TODOS IGUALES”

Consultado sobre el impacto político del encuentro, Ziliotto dijo que el reclamo trasciende las ideologías. “Hoy a todos nos une la cuestión pragmática: dar respuesta. La cuestión ideológica ha quedado totalmente de lado y hoy estamos todos iguales. Por eso lo dije hoy y lo repito: nos ha unido la realidad. Tenemos que dar más respuestas con menos recursos”.

Confirmó que la propuesta de los gobernadores será presentada en el Congreso: “Por supuesto que la vamos a dar en el Congreso como corresponde. Nosotros creemos en la división de poderes. Y el Gobierno Nacional también va a poder aportar, porque durante la reunión nos visitaron Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, y, Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete. Pusieron una propuesta sobre la mesa. Bien. En un acuerdo entre dos partes, habrá oferta y contraoferta. Estamos dispuestos”.

Ziliotto concluyó: “Nuestra propuesta tiene que ver con distribuir directamente recursos que son de las provincias. No estamos afectando las finanzas públicas nacionales. Respetamos el modelo económico nacional desde el punto de vista de la voluntad popular. Pero mientras tanto necesitamos recursos para dar respuesta a quienes también nos votaron en las urnas. Está clarísimo”.