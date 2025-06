En La Pampa, se registran nevadas en varias localidades y el Parque Nacional Lihué Calel

En algunas localidades del suroeste y el Parque Nacional Lihué Calel se cubrieron de blanco durante la jornada sabatina, y reflejan una hermosa postal invernal del paisaje pampeano. El frío se siente en todo el territorio pampeano y durante esta mañana comenzaron a registrarse algunas nevadas.

En sus redes sociales, el Parque Nacional Lihue Calel, publicó un video donde todo el paisaje está cubierto de nieve.

«Fin de semana histórico».

El observador meteorológico, Jeremías Baraldi, dijo que este sábado «estamos viviendo un fin de semana de junio histórico, estaba previsto hace siete días».

Baraldi relató, en el diario La Arena, que los reportes de nevadas en el territorio pampeano comenzaron en la zona «de Abramo, también temprano en zona de Puelches a las 6 de la mañana en la vieja estación de tren, donde se registraron copos de nieve. En Abramo se registraron copos de nieve mezclados con agua a las 8 de la mañana, también en Jacinto Arauz y lo de Lihue Calel es histórico».

En relación al Parque Nacional, detalló que «hay acumulación de nieve, estuvo nevando durante toda la madrugada, por lo menos llevan cuatro horas de nevada». «Hay mucha acumulación de nieve en Lihue Calel, por lo menos hasta el domingo, lunes va a estar porque no se va a derretir, primero porque el ambiente va a estar congelado y no va a llover y no se va a convertir en agua», agregó.

En ese sentido, contó que «hay gente que está yendo a disfrutar de la nieve pero hay que tomar precaución».

Por otra parte, informó que este sábado hubo «heladas de -4, -6 en Chacharramendi, Santa Isabel, en 25 de Mayo, ahora en este momento está al borde de la nieve porque se están registrando copos entre General Roca y 25 de Mayo».

Fotografías: Radio Genesis – Radio 7 – Matías Baraldi