Los jóvenes destinan más de la mitad de su sueldo para alquilar un monoambiente

Los jóvenes deberían destinar el 30% de su sueldo al alquiler para alcanzar una relación aceptable. Las redes familiares evitan la explosión del sistema.

El alquiler de un monoambiente demandó más de la mitad del sueldo para un joven con empleo formal en la Ciudad según un estudio del Instituto de Desafíos Urbanos Futuros.

Según el informe, los hogares de inquilinos en la Ciudad pasaron del 30% en 2010 al 37% en 2022.

El estudio fue realizado con los datos del tercer trimestre de 2024. Con un salario promedio de 621 mil pesos y alquileres entre 323 mil y 437 mil pesos, un joven de entre 18 y 24 años necesitó destinar el 52% de su sueldo para alquilar un monoambiente en la Capital.

En la Comuna 10 (Floresta, Monte Castro, Vélez Sársfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real), la más accesible, el porcentaje fue de 46,4%, mientras que en la más cara (Palermo, Comuna 14) fue necesario destinar el 58,5% del sueldo.

Los jóvenes deberían destinar el 30% de su sueldo al alquiler para alcanzar una relación aceptable. Con los números del tercer trimestre, deberían ganar un 73% más para alcanzar ese equilibrio.

Sin embargo, si se compara con el primer trimestre de 2024, un joven destinaba el 69,6% para alquilar un monoambiente. ¿Qué ocurrió?

Manuel Socías, titular del IDUF aclara que «hoy hay más oferta, pero es una oferta que no tiene los valores lo suficientemente accesibles para la demanda que existe». Gran parte de los casos no está contemplada en el informe porque no llega a alquilar.

El ex legislador explica que «se eliminó el ruido que generaba la incertidumbre por la derogación de la Ley de alquileres y eso hizo que más propiedades salieran al mercado. Al mismo tiempo cayó como un piano el turismo y eso quitó la opción del Airbnb. Además, medida en dólares, la rentabilidad del alquiler subió».

«La otra cosa que oculta el dato duro son las estrategias que pone en funcionamiento la gente que ni siquiera está en el umbral de poder alquilar. El 50% consigue su vivienda por fuera del mercado, se va a vivir con un familiar o consigue un lugar prestado. La situación habitacional no explota porque el verdadero amortiguador de la falla del mercado son las redes familiares», dijo Socías.