Ziliotto considera que el modelo económico de Milei «está agotado»

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ayer consideró que “sin dudas está agotado” el modelo económico del gobierno nacional, porque “no genera dólares y consume dólares”, y así “es imposible restablecer reservas y proyectarse a nivel de crecimiento de la economía”.

“Hoy es un país cada vez más endeudado. Hoy el Gobierno ya ha utilizado creo que todas las formas posibles de endeudarse: en dólares, a través del FMI, a través de distintas posiciones con bonos dolarizados y también en pesos. Y bueno, realmente hay algo que…no hay sustentabilidad”, respondió al cronista de este diario digital y el diario La Arena.

El plan económico de Javier Milei y Luis Caputo acrecentó la desconfianza de los mercados, por la crecida de la deuda y la baja de las reservas. Desde el martes se fueron sucediendo medidas económicas que alertaron a los mercados. Inicialmente, Nación “manoteó” fondos de las provincias para financiarse, y sacó un decretó que obliga a los organismos públicos y entes autárquicos a comprar bonos del Tesoro con sus excedentes, para financiar al Gobierno a tasa cero. Y el jueves desde Economía intervinieron en las mesas de dinero oficiales para

controlar el precio del dólar, porque la orden de Milei es plancharlo hasta las elecciones de octubre. La misión del FMI que se encuentra en Buenos Aires le exige a Caputo que deje flotar la cotización del billete estadounidense libremente, y en el gobierno estiman que podrían pasar los $ 1.700.

“Camino a la desocupación”.

Ziliotto ayer respondió al cronista de este diario digital y el diario La Arena, que se debe cambiar “la matriz productiva” para “generar más dólares por exportación que los dólares que pagamos fuera del país por la importación de bienes de consumo, que a su vez generan desocupación, generan desindustrialización”.

El mandatario pampeano alertó que “el camino de la primarización de la economía puede significar crecimiento, como le decía, con la gente afuera. Y nosotros queremos que haya crecimiento, sí, pero el valor agregado significa desarrollo. Y ese es el trabajo”.

“Lamentablemente este modelo que no consigue dólares para fortalecer las reservas, para realmente tener una balanza de pagos entre exportaciones e importaciones que genere mayor divisa de ingresos al país, no es el camino que corresponde. Por lo menos no es el camino con la inclusión de todos los argentinos”, planteó.

“Si vamos a un esquema que, si es que logran sobrepasar esta tormenta muy difícil desde el punto de vista de la macroeconomía, derivará en una microeconomía donde se concentre aún más la riqueza en unos pocos y haya mayor pobreza en la mayoría, con la gran desaparición de la clase media. Cómo pasa en otros países, quizás vamos a ese modelo, a un modelo de alta concentración con niveles altísimos de pobreza, de desocupación y de indigencia”, reflexionó.