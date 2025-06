Emotivo momento: Le propuso matrimonio a una camionera de Castex en el Acopio del ACA en Miguel Cané

La planta de acopio de ACA en Miguel Cané estaba repleta de camiones esperando para descargar el cereal de los campos pampeanos. Y en un imprevisto momento se transformó en el escenario de una historia romántica, que contó con bocinazos, silbidos y muchos aplausos. El encargado de calar los camiones trasladó hasta la balanza, ubicada en el centro del predio, a la camionera de Eduardo Castex, donde le recordó una charla previa, le entregó un anillo, se arrodilló para pedirle casamiento y ambos se fundieron en un abrazo, ante la mirada emocionada del resto de los transportistas que se encontraban ahí en la fría jornada pampeana.

La castense Romina Paletta el viernes fue al campo Don Matías en la zona de Mauricio Mayer, y regresó con maíz a la planta de acopio de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) de Miguel Riglos. Allí cuando le tocó el turno, Alfredo Branda hizo el calado como siempre, y le entregó la orden para proceder a la descarga.

Pero, como hace seis meses que mantienen una relación sentimental, Branda le dijo que lo esperara, porque le tenía que “decir algo”. Romina se fue al camión, pensando que iría en el asiento de acompañante hasta la planta de descarga, pero él la esperaba detrás del acoplado.

“Me busco detrás del acoplado y me dijo que vaya a la balanza. Ahí me recordó lo que me dijo una vez, y me puse nerviosa porque no sabía con qué iba a salir…pero salió con un pedido de casamiento”, expresó –alegremente risueña- Paletta en una comunicación telefónica con este diario digital.

“Realmente me sorprendió a mí y a todos los que estábamos ahí, porque si bien las mujeres siempre soñamos con eso, nunca me imaginé que me iba a pasar, menos en mi rubro y con él que es muy serio en su trabajo”, narró.

Con el transcurrir de las horas, Romina fue acumulando información, y ahora tiene la certeza que su novio “estaba complotado” con el transportista castense Ramiro Campasso, que fue quien grabó el video que se viralizó. “Él es amigo nuestro, y ya sabía que me iban a pedir matrimonio…incluso va a ser padrino de casamiento”, anticipó.

“Todo fue muy bonito. Estaba lleno de camiones porque estamos en plena temporada de maíz, y el maíz se acopia en temporada alta en Miguel Cané y después en la temporada baja se saca al puerto”, explicó.

El trabajo también será determinante para definir una fecha de casamiento. “Al otro día –el sábado- me acompañó en un viaje para charlar un poco del tema, y acordamos que será en temporada baja”, así que quizás el casamiento se concrete “entre agosto y setiembre”, anticipó Paletta.

HISTORIAS

Branda es separado. Romina tiene cinco hijos: uno de 19 años que está en el Ejército Argentino en Rio Grande, y los restantes –de 17, 14, 7 y 6 años- concurren a establecimientos educativos castense. Hace ocho años que anda en los camiones, pero desde hace tres años, y después de una tragedia familiar, comenzó a manejar el camión de un transporte castense.

Hace seis meses que comenzaron una relación sentimental. “Somos muy compañeros porque todo el cereal de la zona cae en el ACA, así que nos vemos todos los días y pareciera que hace años que estamos juntos”, explicó Romina.

Romina recuerda que su marido era camionero, y murió en un accidente en Bahía Blanca. Es más, relató cómo se enteró del desceso de su pareja: “Iba a ir a ese viaje, pero no pude ir porque no conseguí niñera. Tenía desactivadas las redes sociales. Vos distes la información en la radio y el diario digital a las 8 horas. Mi casa se empezó a llenar de gente y se dieron cuenta que no sabía nada. Me enteré a las 10 horas”, relató.

“Había decidido no estar más con nadie y no imagine casarme. Pero así son las vueltas de la vida. Esta bueno porque no es camionero. Voy a seguir viajando porque respeta mucho mi trabajo, y yo amo este trabajo”, expresó Paletta.

-Paletta, hasta hace un tiempo el transporte parecía que era un trabajo exclusivo de los hombres. ¿Hay muchas mujeres camioneras?

-Sinceramente, me respetan mucho los camioneros. Y hay muchas mujeres camioneras y colectiveras. En Bahía Blanca y Córdoba es impresionante la cantidad de mujeres camioneras. Mirá, en Santa Rosa hay mujeres que son muy grosas, porque manejan los colectivos (urbanos), que yo no me animaría a manejar esos bichos… ni a palos, pero en camión voy a cualquier lado. En las redes sociales hay grupos de mujeres camioneras y cuando voy a Córdoba o Bahía Blanca mando mensajes que estoy ahí y nos sabemos juntar. En La Pampa hay una chica en Winifreda que transporta gas, en Lonquimay hay otra que se dedica al cereal y una General Pico que se dedica a la hacienda.

Branda y Paletta ahora ya comienzan a delinear sus futuros, que a partir “de agosto o setiembre” será compartido. El emotivo momento vivido quedará para el recuerdo, porque por un momento transformaron un ámbito totalmente laboral, en –prácticamente- una reunión de amigos donde todos fueron felices…