En Castex, concejala de JxC cobró adicionales, la oposición lo detectó y los devolvió

La presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC), María Romero, cobró -al menos tres meses- un sobresueldo por “Presentismo”, pero el concejal del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), Martín Araya, lo detectó en los legajos contables y devolvió el dinero con un deposito en una cuenta bancaria de la Municipalidad de Eduardo Castex.

La concejala oficialista responsabilizó a la secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico, a cargo de la contadora Verónica Curutchet, argumentando que se trató de un “error involuntario”, y Araya le respondió que la gestión municipal “no es transparente ni eficiente”.

La última sesión del Concejo Deliberante local tuvo un tenso y prolongado intercambio de opiniones, porque Araya pidió que los legajos contables de enero y febrero vuelvan a comisión para poder analizarlos con mayor detenimiento, porque detectó que Romero cobró –al menos tres meses- un sobresueldo de más de $ 36 mil pesos en concepto de “Presentismo”.

Después de varias exposiciones, la mayoría conformada por los seis concejales del oficialista JxC aprobó las rendiciones económicas, pese al voto negativo de los dos ediles del Frejupa.

Cobro irregular.

Araya planteó que el oficialismo le obstaculiza el control de los legajos contables, dado que existe un plazo de 90 días hábiles, pero le permiten examinarlos solamente 20 días, después emiten dictamen y la mayoría parlamentaria lo aprueba rápidamente en el recinto legislativo local.

El edil opositor destacó que igualmente detectó “con sorpresa” una “situación muy inusual”. Porque Romero cobró “de manera irregular y sistemática, durante varios meses, una suma de dinero que no le correspondía”.

Relató que informó esta situación al viceintendente Luis Ordoñez y al concejal oficialista Omar Rojas, y después pidió información al Departamento Ejecutivo Municipal. La contadora municipal Verónica Curutchet confirmó el “cobro indebido” de Romero, indicó que se trató “de un error involuntario” del departamento contable y aseguró que la edila oficialista no tenía conocimiento porque no había retirado los recibos de sueldos.

Araya hizo hincapié en los «errores graves» que comete el departamento contable municipal, porque en este caso se detectó “un pago indebido a la presidenta del bloque oficialista por un ítem inexistente”.

“Bajo el lema de transparencia y eficacia, el oficialismo no revisa los legajos contables, que es una de sus funciones principales. Yo detecté este error y según la contadora (Verónica) Curutchet ni siquiera Romero había percibido que cobraba dinero que no le correspondía”, expresó.

Romero se defendió expresando que no retira periódicamente los recibos de sueldos, y como tiene dos cuentas bancarias, cuando cobra la dieta legislativa automáticamente la transfiere a la caja de ahorro donde cobra el salario de Educación. Expresó que cuando tomó conocimiento “automáticamente” depositó los más de 109 mil pesos en una cuenta bancaria de la comuna castense.

“Lamentó que por un error involuntario se esté cuestionando la transparencia del trabajo que se hace en la municipalidad, pero si cobré ese dinero es difícil que lo perciba porque la municipalidad está dando bonos y aumentos permanentemente”, expresó cuasi irónica.

“Lo mínimo que puede hacer es devolver el dinero, porque es dinero público que no le corresponde cobrar”, le respondió Araya.

“Ni para el asado”.

La concejal oficialista Silvina Soncini también se involucró en el debate. Argumentó que el dinero que cobró Romero “no alcanza ni para un asado para cuatro personas”, que ya “se resolvió” y “se pudo subsanar porque fue un error involuntario”.

“No es para hacer tanto alarde porque fue subsanado y la transparencia no puede ser cuestionada solo por esto”, agregó.

Araya la refutó porque interpretó que en sus expresiones desmerecía “el dinero de los contribuyentes”, porque Romero cobró indebidamente más de 100 mil pesos, cuando a los trabajadores jornalizados perciben 300 mil pesos por mes.

“Hace -continuó Araya- 15 meses que vengo denunciando cosas y en algunos casos hemos tenido menos respuestas y en otras más respuestas. No me dan los tiempos para mirar todo, y menos si soy yo el único que va a trabajar de concejal coherente, porque si todos miraran los legajos contables sería mucho más fácil”.

Cayó Cristina también.

El debate en el recinto castense se puso tenso, y se terminó de recalentar cuando la edila oficialista María Romero extrañamente involucró en sus sobresueldos a Cristina Fernández de Kirchner. “Esto fue un error involuntario… Cuando se me informó lo devolví… Ahora yo me preguntó si la ex presidenta Cristina Fernández devolverá los millones que le robó a todos los argentinos”, expresó irónicamente Romero, mirando fijamente a los ediles opositores.

Rápidamente Nora Enter expresó: “No te metas con Cristina porque es inocente, fue mal condenada y eso quedara demostrado”.

“También lo tendrían que juzgar a (Mauricio) Macri con todas las causas que tiene y ningún juez lo quiso juzgar”, disparó.

Mientras que Araya le pidió: “Deje de esquivar sus problemas hablando de Cristina. Invoca a Cristina para quitarse la responsabilidad”. Y después disparó que en la actual gestión municipal “si son transparentes no son eficaces y si son eficaces no son transparentes”.

“Si son eficaces tengo que suponer que usted y la contadora sabían lo que pasaba y si no lo descubría iba a seguir cobrando algo que no le correspondía. Y si son transparentes no son eficaces, porque les estamos demostrando a cada rato que se viven equivocando. Pero, no son ni transparentes, ni eficaces”, concluyó.