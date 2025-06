Ravier presidirá LLA en La Pampa y se perfila como candidato para octubre

La Libertad Avanza realizó este sábado un Congreso para renovar las autoridades y ordenar la situación del partido en La Pampa. El economista y docente Adrián Ravier, de línea directa con Javier Milei, se erigió como presidente de la agrupación libertaria, y se consolida como el candidato para las elecciones legislativas de octubre.

El encuentro se desarrolló en una vivienda del pasaje Villaflor al 1.500 en Santa Rosa. Nicolás Boschi, titular de la UDAI local de Anses, y Juan Pablo Patterer estuvieron desde temprano para recibir a los militantes que se acercaron desde distintas localidades, publicó el diario La Arena.

La convocatoria, se supo en la previa, fue para discutir las nuevas autoridades partidarias y la conformación del Consejo Ejecutivo provincial, además de la nueva carta orgánica.

AUTORIDADES

En la reunión se aprobó la nueva Carta Orgánica y acordaron que Adrián Ravier ocupará la presidencia, como habrían ordenado desde Buenos Aires.

La mesa directiva se completa con Sofía Mascaró como vicepresenta, Marcelo Otiñano (secretario); Juliana Tarditi, Sebastián Pico y Viviana Navarro (vocales titulares), y Néstor Mesa y Vanesa Romero (vocales suplentes).

OPERADOR

«Juan Pablo Patterer quedó como apoderado y armador político», confiaron las fuentes consultadas. Dentro del partido libertario señalan que su diálogo es con Diego Vartabedian, «figura clave» que trabaja junto a Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia como director Nacional de Relaciones Institucionales y Asuntos Políticos.

A Patterer se le había encomendado encarrilar a LLA y fracasó en el intento. Es un dirigente que responde a Eduardo «Lule» Menem, primo del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y a Karina Milei. En cambio, Ravier tiene línea directa con Javier Milei por su rol en la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje. Por ello, su designación fue celebrada como «un respiro» y afirman que «es el elegido de Javier, viene a ordenar a La Pampa».

CANDIDATO «INNEGABLE»

La intervención directa desde Casa Rosada buscó frenar la interna desatada entre el titular del PAMI local, Luciano Ortíz, y el tándem Boschi-Patterer, y ordenar la fuerza de cara a los desafíos electorales que deberá afrontar, luego del papelón de 2023 donde por cuestiones administrativas no llegaron a presentar candidaturas.

Ravier se posiciona como el candidato a diputado nacional. «Es innegable, confirmado», graficaron fuentes consultadas.

La estrategia electoral en La Pampa es la que ha impulsado Karina Milei en otros distritos. «Vamos solos en las legislativas», confiaron dirigentes y aclararon que para el 2027 se espera un frente junto a otros partidos. De todas maneras, hay militantes a los cuales esta estrategia no les termina de cerrar. «No dio buenos resultados la estrategia ‘fulano es Milei'», deslizaron. En las elecciones provinciales de Salta, Jujuy, Chaco y San Luis, las listas violetas en el cuarto oscuro no fueron un gran desafío. «El sello LLA en los distritos no logra imantar la buena imagen del Presidente», informó Ambito Financiero en su momento.