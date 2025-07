En Castex, asumieron autoridades de la UB y conmemoraron el fallecimiento de Juan Perón

Con la presencia de los ministros Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos Municipales), Diego Álvarez (Desarrollo Social y Derechos Humanos) y Antonio Curciarello (Conectividad y Modernización) se desarrolló ayer el acto conmemorativo del 51 aniversario del fallecimiento del General Juan Domingo Perón, y asumieron las nuevas autoridades de la Unidad Básica “Volver a Perón” de Eduardo Castex. La diputada provincial Liliana Robledo instó a los militantes a “trabajar duro y fuerte” porque en las elecciones legislativas nacionales de octubre se enfrentará a un adversario que “ha hecho mayoritariamente mal al pueblo”. “Tenemos que salir a persuadir a los vecinos para recuperar la banca que perdimos en la última elección legislativa”, resaltó.

El acto del PJ castense se desarrolló en un salón de eventos ubicado en la zona oeste, y entre los presentes estuvieron los intendentes Henso Jorge Sosa (Arata) y Oscar Baras (Caleufú); diputados provinciales y más de un centenar y medio de militantes castenses, entre otros.

Inicialmente se realizó un minuto de silencio para recordar a los militantes fallecidos. Y después llegaron los discursos. La legisladora Liliana Robledo destacó la asistencia que colmó el salón, y planteó que llegó el momento de “pensar todos juntos un proceso de unidad” para recuperar la comuna castense, porque “es una perla del peronismo”.

Después, transmitió “lo grave que esta sucediendo a nivel nacional”, y planteó que en La Pampa “debemos estar mas juntos que nunca para los próximos desafíos electorales”.

“Tenemos una provincia ordenada con superávit y que hoy se sostiene exclusivamente con los recursos de los pampeanos”, expresó. Y después enumeró que en La Pampa los habitantes cuentan con salud, seguridad, educación publica, paritarias abiertas para el sector estatal, se apoya a las industrias para que no se caiga el consumo y se hace un gran esfuerzo para mantener la obra pública. “Esto no ocurre en todos lados”, aseguró.

AÑOS DE RETROCESO

En el acto asumieron las nuevas autoridades partidarias, encabezadas por Néstor Nogueira. El dirigente trazó que se trabajará “muy seriamente para recomponer la imagen de nuestro partido porque por algo la ciudadanía no nos acompañó” en las últimas elecciones.

Destacó que actualmente existe “una diferencia abismal entre localidades que gobierna el PJ y nuestra localidad que se quedó en el tiempo”, porque “antes no conteníamos a los chicos que se iban a estudiar y ahora no contenemos a la mano de obra sin calificar”.

“En los últimos 28 años el radicalismo gobernó 20 años y así estamos, y no es solamente responsabilidad de ellos por no hacer su trabajo, sino también es culpa nuestra de no asumir nuestra responsabilidad para darle un futuro a Eduardo Castex”, resaltó Nogueira, en uno de los párrafos mas aplaudidos por los militantes. “Ya no somos la tercera localidad de La Pampa que fuimos en los 80 o los 90, hoy estamos séptimo u octavos y cada vez tenemos mayor deterioro”, agregó.