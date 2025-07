Dictarán curso de inglés, gratuito e intensivo, para referentes culturales de La Pampa

La Secretaría de Cultura de La Pampa lanzó un curso de inglés intensivo y gratuito, especialmente diseñado para referentes culturales y personal de atención al público en espacios turístico culturales y de eventos.

El convenio, suscripto entre el secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero Álvarez y Mariela Escalada, presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de Cultura Inglesa (APCI), busca fortalecer las capacidades de comunicación en inglés para impulsar el desarrollo cultural y turístico provincial.

Bajo el título «Guardians of Identity: Collective Memory and Cultural Heritage in La Pampa», esta capacitación integral tiene como objetivos principales:

-Mejorar el conocimiento y la apreciación del patrimonio cultural, tangible e intangible, de La Pampa.

-Capacitar a los participantes en estrategias de interpretación, preservación y participación comunitaria.

-Promover un turismo cultural sostenible arraigado en la identidad local.



DETALLES

La capacitación se enfoca en dotar a personal de la Secretaría de Cultura, de herramientas y conocimientos básicos de inglés para facilitar el diálogo, la comprensión y el intercambio con visitantes de habla inglesa en centros de informes, salas de exposición y eventos. Se busca que las personas adquieran un vocabulario esencial para conversaciones sencillas, con la posibilidad de avanzar a estructuras más complejas en futuras etapas.

Además, se abordarán nociones generales sobre diferencias culturales para una mejor interacción con extranjeros.

“Esta iniciativa representa una valiosa oportunidad para que los referentes de las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura, adquieran herramientas lingüísticas fundamentales, potenciando su rol en la difusión y valoración del rico patrimonio cultural de nuestra Provincia”, destacó el secretario de Cultura al momento de rubricar el convenio.

El curso, que iniciará en agosto de 2025 y culminará en noviembre de 2026, está dirigido a referentes culturales y busca llevar a los participantes desde un nivel A1 a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La capacitación estará a cargo de Silvia Morquin, una profesional altamente calificada con vasta experiencia en la enseñanza del inglés y la preparación de exámenes internacionales.

La Asociación Pampeana de Cultura Inglesa (APCI), una institución civil sin fines de lucro, es la encargada del diseño e implementación de este curso. APCI, miembro de Co.B.C.I. (Coordinated British Cultural Institutes), se dedica a la enseñanza de la lengua inglesa y la promoción cultural, ofreciendo también programas de becas, intercambios culturales y capacitaciones docentes.