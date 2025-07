El BLP sostiene el movimiento económico: El 70 % de las ventas son con Paquete Pampa

Las promociones del Banco de La Pampa mantienen a flote el consumo en la provincia, particularmente en el comercio local. Según los datos de la Cámara de Comercio, Industria y Producción (Cacip), entre el 60 y el 70 % de las ventas son por Paquete Pampa.

La directora de la entidad, Rosalynd Valenzuela, dialogó con Radio Noticias sobre la realidad del sector, consideró que «está en un proceso de transformación, no podemos seguir viendo al comercio o a la forma de comercialización tradicional como la única». «Existen hoy muchas formas y el comercio tradicional claramente está en crisis», dijo.

La dirigente señaló, en el diario La Arena, que la baja cantidad de ventas o la caída de la demanda no solo se explica por la realidad económica, sino también por estas modificaciones en la forma de comercializar. «No es que no se compra, sino que la gente compra fuera de la provincia por Mercado Libre, y ahora se nos sumó Shein y Temu. Con lo cual estamos viviendo una transformación en la cual lo más probable es que muchos comercios tradicionales queden en el camino».

-¿Estás diciendo que hay poder adquisitivo?

-No sé si hay poder adquisitivo o si la gente está utilizando ahorros. Todas las compras que se hacen en el exterior son en dólares. La gente está probando en este momento y se está arriesgando a volver a comprar o no. La realidad es que esta nueva forma de comercialización tiene eso, te podes equivocar en la compra y muy groso, te pueden pasar muchas cosas… Pero la verdad es que la gente está probando esa nueva forma. Después veremos si vuelven al negocio tradicional o no.

El rol del BLP.

Valenzuela reconoció que la población está comprando la comida en cuotas. «En los comercios que no están adheridos a las promociones del Banco de La Pampa, supermercados y grandes cadenas, está pasando que compran en cuotas y después tenes todos los pequeños comercios que la gente está utilizando al promoción de alimentos que sacó el Banco».

-¿En cuánto impacta la promo del Banco y el Paquete Pampa? ¿Cuánto significa en la venta?

– Hoy por hoy está entre un 60 y un 70 % la incidencia del Paquete Pampa en la provincia. Después, proporcionalmente, hay muchísima tarjeta del Banco de La Pampa por las condiciones de la provincia.

– La semana pasada, el ministro de Gobierno Pascual Fernández dijo que salían a circular unos 90 mil millones de pesos con el depósito del sueldo y el aguinaldo. ¿Se nota eso?

-Sinceramente, no se nota. Esta semana no se nota, porque por lo general la gente paga cuentas, compra alimentos… Hoy por la realidad que vivimos, en último momento va a aparecer la gente comprando en los comercios. Hasta ahora no ha habido una buena semana o distinta a una de junio.

– ¿Tiene que ver con las deudas atrasadas?

– También quizás tiene que ver con la ola polar que estamos viviendo, hay muchas cosas que influyen a esta altura en el comportamiento. La gente no sale de su casa, con lo cual no funciona el sistema comercial normal, la gente prefiere esperar a que mejore el tiempo. Son muchas variables las que influyen en la parte comercial hoy por hoy, tenemos que hilar muy finito.

– El hecho de que el aguinaldo no se note por estas variables y el comercio online, ¿dejan de lado el hecho de que Santa Rosa sigue siendo cara?

– No, por supuesto que también influye. Pero en un proceso normal, Santa Rosa funciona aún cara. Esa es una variable en momento de crisis.

– ¿Qué es un proceso normal?

– Cuando hay poder adquisitivo y queda un resto para poder hacer compras no esenciales. Hace mucho de eso, antes de la pandemia inclusive.

¿Qué ven hacia adelante, hacia diciembre de este año?

– Esto forma parte de una apreciación personal. Pero sí creo que nos vamos a mantener así hasta fin de año por lo menos y seguramente van a quedar muchos en el camino. No muchos comercios pueden sostener este nivel de baja de ventas y poder seguir funcionando sin cerrar sus puertas.

Imposible bajar precios.

La directora de la Cacip aclaró que «los precios de los alquileres no han bajado, en lo absoluto». En ese sentido, advirtió que «mientras los comerciantes tengamos costos altos y ventas bajas, es imposible que los precios bajen. Porque los costos son fijos y la variable para cargar eso son los precios de los artículos, con lo cual si no tenemos venta es imposible».

– El alquiler es alto, la luz y el gas han aumentado también y eso eleva el costo fijo…

– El costo comercial está mucho más alto que el residencial y se están pagando muy altas sumas de luz y de gas, lo cual es una lástima, porque nada incentiva a que la gente compre. Es muy complicada la situación, porque hay que estar permanentemente pensando en qué hacer y qué no para sobrevivir.

“Captar al público”.

La directora de la Cacip, Rosalynd Valenzuela, opinó sobre la instalación del Carrefour en el predio de la Agrícola. «Con la decisión que se tomó en el Concejo Deliberante, creemos que hay que aprovechar las condiciones que se van a dar para comercializar con Carrefour», opinó.

En ese sentido, indicó que «en el caso de las despensas que puedan comprar de forma mayorista y tener mejores precios, y los comercios de alrededores tienen que aprovechar el volumen de gente que va a ir para hacer promociones y captar al público».