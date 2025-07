En La Pampa se destinan $ 2.000 millones mensuales para financiar la Tarjeta Alimentaria y el RAFE

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, Diego Álvarez, reconoció que “cada vez más gente necesita del acompañamiento del Estado”, y actualmente el gobierno provincial destina $ 2.000 millones mensuales para cubrir la Tarjeta Social Alimentaria y el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE). El titular de la cartera social transmitió que actualmente la problemática “de más difícil resolución” es el “aumento exponencial” de los alquileres y servicios que provocó “este modelo económico de exclusión”.

El ministro Diego Álvarez participó –el martes- en Eduardo Castex en el acto de asunción de las autoridades de la Unidad Básica “Volver a Perón” y del acto conmemorativo del 51 aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. “En estos tiempos tan difíciles priorizamos la gestión sobre lo partidario, y es lógico porque hay una situación social y económica muy compleja que se agrava diariamente”, explicó.

El funcionario se lamentó porque las políticas del gobierno nacional “van alejando los polos”. “Por un lado, aumenta la demanda y por el otro lado son cada vez más escasos los recursos de Nación”. “Se nos va complejizando contener lo que se va cayendo de un modelo económico que termina con el comercio, con la industria y el empleo, y cada vez más gente necesita del acompañamiento del Estado”, expresó.

-Álvarez, esto significa que el modelo económico está aumentando la demanda social.

-Hay un incremento de la demanda social. Tenemos un trabajo con más de 20 años de la Ley de Descentralización, con el Sistema Pilquén y el trabajo que hacen los municipios para ir detectando en territorio la demanda. El gobernador (Sergio Ziliotto) nos indicó que, hasta que los recursos alcances, se irán aumentando las tarjetas sociales en la medida que se van requiriendo, y se irán actualizando con un acompañamiento en función del aumento de la Canasta Básica Alimentaria.

Exclusión.

Álvarez planteó que este “modelo económico de exclusión” provocó “aumentos exponenciales” de los alquileres y los servicios. “Esto es de difícil resolución. Hay un acompañamiento del Estado, pero es un tema complejo”, reconoció.

“Lo alimentario está contenido con las Tarjetas Social, comedores municipales, comedores escolares, módulos alimentarios y la política alimentaria de cada municipio. Lo más complejo es resolver las deudas de servicios –luz y gas-, o pagar la calefacción alternativa”, planteó Álvarez. El funcionario explicó que el aumento de los alquileres se potenció porque al igual que en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 – 2019, la gestión de Javier Milei decidió “no ejecutar planes de viviendas”.

“Entonces, ahora la oferta es menor porque aumenta la demanda y suben exponencialmente los alquileres”, agregó. “Estas decisiones políticas provocan –continuó- otras consecuencias sociales porque provocan hacinamiento o terminan expulsado con situaciones que debemos ir resolviendo”.

-Álvarez, entonces hay una fuerte inversión del gobierno provincial para cubrir la demanda social.

-Tenemos una contención muy fuerte con la Tarjeta Social y el RAFE donde estamos girando mensualmente casi $ 2.000 millones. Estamos tratando de administrar los recursos para resolver las problemáticas con los recursos disponibles. Pero, el plato de comida para los sectores de mayor vulnerabilidad está asegurado, como nos pidió el gobernador Ziliotto.

«Con las manos vacías».

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, reveló que “hace una semana” mantuvo una reunión con el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, Juan Bautista Ordóñez, en Buenos Aires. “Me atendió después de un año, nos escuchamos y nos vinimos con las manos vacías porque no hay nada para acompañar a la provincia”, expresó el funcionario pampeano. E ironizó: “No pudimos firmar ningún convenio, ni acceder a ningún programa, porque no tienen colchones, ni alimentos, ni frazadas, no tienen nada”.

Álvarez detalló que Nación actualmente en La Pampa cubre la AUH, la Tarjeta Alimentar y “algunos pocos” programas que “son de transferencia directa”.

El entrevistado se quejó porque actualmente en ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovello, no cuenta con programas “para contener el aumento de la desocupación”. “Lo que era el Banco de Herramientas y Materiales no existe más, tampoco existe el Banco de Insumos, lo que era acompañamiento a programas de desarrollo productivo no están mas”, ejemplificó.

“Hoy –continuó- lo único que hace el ministerio es pagar la Tarjeta Alimentar, con el agravante del desmantelamiento y desguace que están realizando, que no dejará nada. Hay 30 programas de niñez y adolescencia que fueron dados de baja, desfinanciados o suspendidos, y las provincias y municipios estamos libramos a lo que podamos ir resolviendo con los recursos que dispongamos”. “Tenemos que seguir dando respuestas con eficiencia, repensando los recursos que tenemos para estirarlos un poco más”, concluyó.