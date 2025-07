Estudiantes repudiaron presencia de De Loredo en la universidad de Córdoba

Los malabares que hizo el diputado radical Rodrigo de Loredo esta semana en la Cámara baja con el quórum y luego con las votaciones por los emplazamientos al Gobierno nacional por el Garrahan y las universidades repercutió este sábado en Córdoba, con el rechazo de la comunidad estudiantil.

Todo a raíz de que el cordobés tenía previsto ser uno de los protagonistas de una actividad radical llamada «La Causa Federal» que se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y contó con la presencia de dirigentes del radicalismo de todo el país.

Algunos enviados por los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco); legisladores nacionales, provinciales e intendentes de la provincia de Córdoba iniciaron este sábado un cónclave que, dentro del radicalismo, tiene la lectura clara del contrapeso a la conducción del partido que ejerce el senador nacional Martín Lousteau.

En un claro desafío que encaran los gobernadores radicales más cercanos al Gobierno nacional para la segunda parte del año y donde quiere buscar contención y respaldo el propio De Loredo.

Sin embargo, el encuentro promocionado durante toda la semana tuvo una mácula inesperada el miércoles cuando en Diputados se trató el emplazamiento a la gestión de Javier Milei con el financiamiento universitario. Y los tres diputados radicales por Córdoba, además de De Loredo, las parlamentarias Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning votaron en contra del emplazamiento para la convocatoria a la Comisión de Educación para el próximo martes.

Además de no prestar al quórum para que se lleve adelante la sesión que le asestó un duro golpe de los gobernadores a Casa Rosada.

Debido a esto, desde el viernes en horas de la tarde el peronismo llaryorista activó su artillería en redes sociales con fuertes críticas al desembarco de De Loredo en la UNC; y uno de los que se plegó a ese repudio fue el gobernador Martín Llaryora, republicando cada cruce al radical.

Desde el viernes en horas de la tarde el peronismo llaryorista activó su artillería en redes sociales con fuertes críticas al desembarco de De Loredo en la UNC; y uno de los que se plegó a ese repudio fue el gobernador Martín Llaryora, republicando cada cruce al radical

Por ejemplo, el del presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Scotto: «quiero expresar mi más enérgico repudio a la presencia de Rodrigo de Loredo en un espacio de la UNC. Resulta hipócrita e inadmisible que quien votó en contra del presupuesto universitario, atentando directamente contra el futuro de la educación pública, sea recibido con honores en una institución que hoy padece las consecuencias de esas decisiones vinculadas a intereses políticos». Mensaje que Llaryora compartió y al que sumó, entre otros, el del presidente provisorio de la Unicameral, la tercera autoridad de la Provincia, Facundo Torres.

«La educación pública se defiende todos los días. No es un decorado para internas partidarias que se usa cuando conviene. Este sábado, De Loredo será el invitado de un acto político en la Facultad de Ciencias Económicas en plena interna radical. Pero hace unos días, cuando se discutía en Diputados el financiamiento de nuestras universidades, De Loredo eligió como siempre la especulación antes que el compromiso. Diga lo que diga, no estuvo cuando la universidad lo necesitó. Lamento que la UNC, con la historia que la respalda, se preste a este tipo de jugadas. La Reforma del 18, el Cordobazo y cada conquista universitaria se hicieron con coraje y convicciones, no con oportunismo electoral», dijo Torres.

Cerca de Llaryora reconocieron que el gobernador observa de manera muy crítica los vaivenes del radical en torno a la educación pública. De hecho, una agrupación universitaria muy alineada con el gobierno provincial denominada La Fuerza Estudiantil salió con un fuerte comunicado en repudio de la presencia de De Loredo este sábado.

«Jugar a ser libertario no le va a resultar tan fácil», reconoció este sábado un importante funcionario del gobierno provincial. Dejando en evidencia que, ante la posibilidad de un acercamiento del radical con los libertarios, las tensiones entre el cordobesismo y el deloredismo van a recrudecer.

Por último, en Córdoba esta semana se conoció que el exgobernador Juan Schiaretti empujó un acuerdo en Corrientes con Valdés, ante la novedad del descalce de los libertarios con el radical. Y es una situación que, por más que la traten de maquillar, podría tener un impacto en la UCR cordobesa, debido a que el hombre de Valdés en la interna del radicalismo cordobés es Javier Bee Sellares, quien aspira a pelear la intendencia para suceder a Daniel Passerini.

Y es allí donde pueden abrirse serias diferencias con radicales que tienen el mismo objetivo para el 2027.