Atropellados, «meados» y tiempistas: la oposición pampeana negocia, pero va dividida

La oposición al peronismo en La Pampa está en etapa de definiciones para las elecciones de octubre, atravesada por una pulseada que no es tanto una negociación como la confirmación de una crónica anunciada: la división que lleva a una elección de tercios en la provincia. Por un lado, el oficialismo peronista con su estructura territorial; por otro, el radicalismo que apuesta a su peso histórico; y por último, la irrupción disruptiva de La Libertad Avanza, que juega con una sola carta pero poderosa: la figura de Javier Milei.

Lo que sucede en estos días dentro del arco antiperonista no es una discusión programática ni un debate sobre el rumbo de la provincia. Es, más bien, una lucha por ubicarse en el nuevo mapa que impuso la lógica nacional tras la irrupción de la era Milei, que rompió el sistema de alianzas e hizo implosionar a los partidos nacionales. En ese escenario, los libertarios son vistos por los radicales como «atropellados», mientras que para La Libertad Avanza los radicales son simplemente «los meados», por su supuesta incapacidad de ofrecer algo más que cargos y formalidades. Casi una lucha entre «lo nuevo» y «lo viejo» del antiperonismo pampeano.

Los libertarios no negocian: exigen. Van con su sello, su candidato en primer lugar (Adrián Ravier) e imponen sus condiciones. No hay espacio para alianzas. El color violeta manda. La Libertad Avanza, en La Pampa, es una franquicia sin estructura que prefiere la pureza partidaria a la mixtura electoral.

La imposición de Ravier como candidato a diputado nacional por LLA es una decisión de los hermanos Milei. Es un desconocido para la mayoría de los pampeanos, sin territorio ni estructura, es el emergente de esa política de laboratorio, sostenido solo por el impacto de las encuestas y el arrastre nacional del presidente. Con eso alcanza para asegurar una banca: entre el 20 y el 30 por ciento, afirman las encuestas.

Como dijimos, en su prepotencia al ejercer el poder, no les importa las alianzas ni chocar con los otros partidos. Ni siquiera adelantar que los Milei lo quieren a Ravier como su candidato a gobernador en 2027. Así de atropellados están. Ravier repite en su rol el discurso duro llamando «ñoquis» a los empleados públicos provinciales. Baja y repite su arenga políticamente incorrecta de libertario. Aunque por su perfil, y tal vez por cómo se actúa en la política pampeana, se mantiene algo moderado todavía sin dar las muestras de odio o discriminación de otros candidatos.

No es que en La Pampa no se tengan antecedentes de este discurso. Los legisladores del Pro ya han dado muestras defendiendo hasta el absurdo a un gobierno que los ningunea; y las fake news y denuncias payasescas de la pyme familiar de CO ya aburren de reiteradas.

LLA, o Ravier, están subidos a un caballo porque la elección será nacional, y la agenda de la campaña se nacionalizará. Pero, como indica el consultor Gustavo Córdoba, lo que pasa en las provincias, queda en las provincias, y 2027 será otro cantar.

En el tercer tercio, quedó la UCR, aunque dividida entre «apurados» y «tiempistas». Los primeros querían cerrar ya una alianza amplia que además del Pro incluyera a los libertarios y al disminuido CO, en un intento por eliminar rivales internos y fortalecer la figura de Martín Berhongaray como candidato, que puso esta cuestión como una de las condiciones para encabezar. Es la estrategia de los celestes, que pretenden adelantar 2027 a costa de cualquier precio. Hasta subirse al tren fantasma de la política.

Pero también están los «tiempistas», que no se dejan llevar por la ansiedad ni por la moda Milei. Saben que la elección de octubre es nacional, y que la provincia sigue teniendo sus propias reglas y estructuras. Apuntan a fortalecer el radicalismo para sentarse en mejores condiciones a negociar en 2027 con LLA. Ellos piensan a mediano plazo, y entienden que, más allá de los nombres, lo que se está jugando es quién pondrá las condiciones cuando llegue el momento real de repartir el poder, o la boleta, en serio.

Lo que está en juego en todo esto es la reconfiguración del espacio antiperonista en La Pampa. Es una disputa entre lo viejo y lo nuevo, entre la política de territorio y la de redes, entre las estructuras tradicionales y las identidades digitales. Pero también entre lo nacional y lo provincial, entre el impacto de Milei y la persistencia de un radicalismo que no se resigna a la irrelevancia nacional.

Aunque haya alguna voz crítica, todos lo saben: en 2027 radicales y libertarios irán juntos. La incógnita no es esa, sino quién conducirá, quién pondrá las condiciones, y cuál será el rumbo. Octubre será apenas una parada en ese camino.

Porque al final, en la política como en el truco, no siempre gana el que grita más fuerte. A veces gana el que sabe esperar.

(*) Por Norberto Asquini (periodista)