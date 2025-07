«Piratas informáticos» vaciaron la cuenta de Free Port y robaron más de 62 mil dólares

La Justicia y la Policía pampeana investigan la presunta vulneración a la seguridad del Banco Francés de Santa Rosa donde «piratas informáticos» vaciaron la cuenta de la agencia de turismo Free Port en Santa Rosa y se robaron entre 60 y 62 mil dólares. Los delincuentes también intentaron sacar un crédito millonario pero la maniobra fue bloqueada antes por los investigadores.

Según fuentes judiciales, todo ocurrió el lunes 23 de junio cuando la gerenta de la agencia antes citada ingresó a la computadora para realizar dos transferencias. «Hizo los pagos, de cuestiones relativas a la empresa, y todo resultó bien», indicaron los voceros, publicó el diario La Arena.

En ese momento, la mujer notó algo raro: que la PC se le reinició. Sin embargo, no le dio importancia y volvió a ingresar al sistema.

«Entró a la cuenta en dólares de Free Port del Banco Francés y comprobó que no estaba el dinero: piratas informáticos le vaciaron la cuenta y le robaron entre 60 y 62 mil dólares», sostuvieron las fuentes de la Justicia, a cargo de la investigación.

La gerenta, en ese momento, se comunicó con el Banco Francés.

«Desde el Banco le informaron que efectuaron cuatro transferencias de 15 mil dólares cada a una con su CUIL a un total de 69 cuentas entre bancos oficiales y billeteras virtuales que ni bien se radicó la denuncia correspondiente fueron bloqueadas», explicaron.

CUENTAS.

Los investigadores confirmaron que la computadora de la gerenta no tenía ningún virus «troyano», es decir un tipo de malware que se disfraza de programa legítimo para engañar al usuario y lograr acceso a su sistema. A diferencia de los virus, los «troyanos» no se replican por sí mismos, sino que se propagan aprovechándose de la confianza del usuario en programas o archivos aparentemente inofensivos.

«Tenemos la información que esta PC no tenía virus ni nada que le haya ingresado como así tampoco ella entró por error o abrió algún tipo de correo electrónico que podría resultar fraudulento», confirmaron al detallar que esa es la única PC que la mujer utiliza para efectuar los pagos a las demás empresas.

Al cerrar esta puerta investigativa, los pesquisas enfocaron en una posible teoría fundamentada en que los ladrones vulneraron la seguridad informática del banco. «No descartamos nada, pero la PC no tiene ningún virus, y ella dice que no recibió ningún correo electrónico ni le dio información a nadie», sostuvieron. Y ampliaron: «No recibió ningún correo, no abrió ninguna aplicación, nada de eso sucedió por eso no descartamos que se haya vulnerado la seguridad del banco».

La gerenta de la agencia radicó la denuncia ante los efectivos de la Brigada de Investigaciones quienes, junto con el personal de la Unidad de Atención Primaria, y el fiscal Guillermo Sancho, iniciaron la investigación para dar con los delincuentes.

«Se le pidió información al banco y ahora aguardamos su respuesta por lo pronto bloqueamos los cuatro números de CUIL y las 69 cuentas vinculadas», acotó Sancho, en comunicación con este diario.

Más allá del robo a la cuenta hubo otra situación.

Sancho dijo que en el momento del hecho los propios «piratas» intentaron sacar un crédito «millonario» del banco pero la maniobra fue bloqueda por los pesquisas.

A su vez, hay una situación que le llamó la atención a los investigadores que podría tener vinculación.

«Este hecho pasó el mismo día que estafaron a la empresa Narcisi de General Pico», completaron.