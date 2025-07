Sosa: «En 14 años nunca viví una situación como la generada por este gobierno nacional»

El intendente de Arata, Henso Jorge Sosa, se quejó porque “estamos sufriendo las consecuencias de un modelo económico colapsado” que “va empeorando diariamente”, provocando “mayor demanda social” de los sectores vulnerables. “En 14 años de gestión, nunca viví una situación de estas características, pero la gente nos eligió para gobernar y lo tenemos que afrontar”, expresó el jefe comunal norteño.

Sosa planteó que el recorte de Nación de los fondos coparticipables impactó “fuertemente” en las arcas municipales. “Estamos sufriendo las consecuencias de las políticas nacionales, como ocurre en todas las localidades pampeanas, porque el gobierno provincial no recibe la Coparticipación y eso nos impacta en los pueblos”, destacó.

“Nosotros este mes, que pagamos los aguinaldos, perdimos $ 15 millones, pero en el transcurso de este año ya nos sacaron $ 70 millones de pesos, y para un municipio pequeño es un fuerte golpe”, detalló.

“Hace tiempo que venimos preocupados porque visibilizamos como sería la evolución de la economía. Recientemente hicimos las recategorizaciones del personal y entregamos la ropa, pero también tuvimos una reunión con los dirigentes de ATE para ponerlos en conocimiento de la situación económica municipal”, reveló.

Modelo colapsado.

“El objetivo es pagar los sueldos y también a los proveedores, y después algunas obras programadas las tenemos que postergar, y realizamos los trabajos más pequeños para darle mano de obra a algunas personas que necesitan imperiosamente”, dijo Sosa.

Explicó que la actual política económica “aumenta los sueldo y nos achica la Coparticipación y así estamos obligados a paralizar algunos trabajos. Pero, siempre todo paso y esperemos que esto también pase pronto y nos sirva de experiencia”, expresó.

-Sosa, ¿cree que este modelo económico puede mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables?

-No, no, para nada. Lo vemos colapsado. La experiencia de todos los planes económicos que hemos atravesado, llega un momento de tal deterioro que exige modificaciones. Con este modelo vamos empeorando diariamente, y deberán encontrar otro camino. Está demostrado que este no es el camino, porque si continúa este modelo vamos a profundizar la crisis.

-Porque la paralización de trabajos también genera desocupación y frena la economía local, y aumenta la demanda social.

-Sin dudas, eso es lo que sentimos nosotros. Hacemos lo imposible para que la gente tenga luz y gas, porque no les alcanza para vivir. La ayuda social no les alcanza porque la economía cada vez va peor.