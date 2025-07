Conectividad sin barreras: Falucho ya cuenta con fibra óptica domiciliaria

La localidad se suma al plan provincial de modernización y conectividad, llevando internet de alta velocidad a hogares e instituciones.

Falucho inauguró oficialmente su red de fibra óptica domiciliaria, una obra clave del Segundo Plan de Conectividad que impulsa el Gobierno de La Pampa. El acto contó con la participación del ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; y el jefe comunal local, Oscar Canonero. También asistieron autoridades de la Cooperativa de Realicó, que operará el servicio.

Hasta hoy, la localidad contaba con velocidades promedio de descarga inferiores a los 8 megabits por segundo. Con esta nueva infraestructura, los hogares podrán acceder a planes de hasta 200 megabits, lo que representa un salto cualitativo en calidad, estabilidad y acceso a servicios digitales. Además, instituciones como la Comisión de Fomento, la Posta Sanitaria y la comisaría verán mejorado su funcionamiento cotidiano.

“Esto no es un gasto, es una inversión que garantiza igualdad de oportunidades en cada rincón de La Pampa”, expresó Curciarello, quien remarcó el compromiso del Gobierno provincial con el acceso digital como un derecho. Criticó también la lógica del mercado que condena a pequeñas localidades a pagar servicios más caros y de menor calidad: “Nosotros no compartimos eso. Acá hay un Estado que no deja a nadie atrás”, afirmó.

Zulueta, por su parte, celebró el avance del plan provincial que comenzó en 2019 y ya alcanza más de 70 localidades. “Falucho es una promesa cumplida, un paso más hacia la meta de llegar con fibra óptica a todo el territorio antes de 2027”, sostuvo.

Finalmente, el jefe comunal Oscar Canonero agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró el impacto que tendrá la nueva red para el desarrollo local: “Esto nos permite proyectar el futuro, desde mejorar los servicios hasta implementar cámaras de seguridad. La conectividad es clave para crecer”.