Ziliotto: «Las leyes le dan nuevos y legítimos recursos a Nación porque hoy administran fondos ajenos»

El gobernador Sergio Ziliotto destacó que la media sanción en el Senado a los proyectos para redistribuir vía coparticipación los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles, que enviaron los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, recupera “la institucionalidad y el federalismo”. El mandatario pampeano desmintió que ambos proyectos desestabilicen el equilibrio fiscal que pregona Nación, porque representan el “0,3 del PBI” y “son recursos de las provincias”. “No peleamos contra nadie sino que defendemos lo que nos corresponde porque nos tuvimos que hacer cargo de cuestiones primordiales”, expresó en una entrevista con una radio porteña.

El gobernador Ziliotto hoy tuvo la centralidad de las radios porteños, se convirtió en vocero de los gobernadores. Realizó declaraciones en Radio 10, Splendid y El Destape, donde explicó que la distribución de los ATN representará –aproximadamente- un 5 por ciento del presupuesto anual de cada distrito, pero enfatizó que “estas dos leyes le dan nuevos y legítimos recursos al gobierno nacional, no como hoy que administran recursos que no son propios”. Y parafraseó a un mandatario norteño: “no se puede gobernar sin las provincias acompañando, porque si no se desarrollan las provincias no se va a desarrollar el país”.

Según el mandatario pampeano, actualmente Nación “toma y administra fondos de las provincias”, y consideró que la judicialización que anticipó el presidente Javier Milei “no le hace bien a la democracia, pero lamentablemente hay actitudes de Nación que están casi en la banquina de lo que fija la Constitución Nacional”.

“Muchas veces –los funcionarios nacionales- no comulgan lo que dice la Constitución Nacional, pero mientras no se modifique es la que rige y hay que hacerla cumplir a rajatabla. No comparto bajo ningún tipo de vista ese razonamiento y buscar enemigos donde no lo existe. Nosotros y los intendentes tenemos la misma representatividad popular que el Presidente, porque también fuimos votados y cada uno defiende lo suyo. Pero, no hay construcción colectiva sin dialogo”, expresó.

“NO LE QUITAMOS RECURSOS A NADIE”

En declaraciones formuladas en Radio 10, Ziliotto destacó que la media sanción que le dio la Cámara de Senadores a los proyectos impulsados por los mandatarios provinciales y el jefe de la CABA, permiten recuperar “institucionalidad y federalismo”. “El Senado dio una muestra de luchar en virtud de los intereses que representan y recuperar recursos que nos pertenecen”, agregó.

Enfatizó que con estos proyectos “no le quitamos recursos a nadie, sino que estamos recuperando recursos que nunca tuvimos que haber perdido y que son imprescindibles porque nos tuvimos que hacer cargo de dar respuesta en salud, educación, seguridad, Justicia, contención social, obra pública”.

El proyecto acordado entre los jefes de los distritos nacionales surgió para “defender lo que nos corresponde y esa mayoría alcanzada en el Senado hace dos meses atrás era impensada”, admitió.

Recordó que “estas propuestas se las llevamos al Poder Ejecutivo Nacional, porque cinco gobernadores le entregamos la propuesta al jefe de Gabinete (Guillermo Francos) porque queríamos recuperar los recursos y no estábamos afectando ningún equilibrio fiscal. Invitamos al PEN para ser parte de este acuerdo porque un acuerdo entre Nación y 24 jurisdicciones era una señal muy positiva para los mercados. La contrapropuesta no fue la esperada, inmediatamente emitimos el documento y eso se trasformó en un proyecto de ley que ayer fue sancionado por amplia mayoría en el Senado”, explicó.

-La baja de línea de Caputo por intermedio de Fantino, ¿fue meter presión a los gobernadores?, consultó Jorge Rial.

-Tiene que ver con herramientas que tiene cada uno para defenderse. En La Pampa históricamente tenemos equilibrio fiscal, tenemos soberanía política para definir nuestras posturas, no tenemos deudas que nos hagan pensar si bajo o sube el riesgo país o si Nació renueva o toma deuda. Nosotros tenemos soberanía para decir dentro de nuestros límites, y la sociedad me votó para que responda al principal slogan de campaña para defender La Pampa.

-Hay gobernadores que no son apretables…

-Tenemos solvencia financiera. Es una concepción de cómo debe ser el Estado, para eso está el Estado. Tenemos 44 años donde la sociedad nos elige en La Pampa como modelo de provincia. No tenemos ninguna ley ni está tallado en una piedra, el equilibrio fiscal. Es la esencia de cualquier económica personal, familiar, empresarial o estatal. Y claramente no todas las provincias tienen esta misma situación. Y el gobierno nacional también va a jugar, pero sucede que las herramientas que elige son muy peligrosas, no para un gobernador, sino para la democracia y la convivencia.

-Este gobierno tiene desprecio por los mecanismos democráticos.

-Lamentablemente, en ese mensaje que baja de denostar a la política, de que no rinde más la lucha por las causas y construcciones colectivas, donde el individualismo va a resolver absolutamente todo, está la desvalorización de la democracia. Si hacemos una encuesta de opinión, aparecerán dudas del beneficio de la democracia, y eso no nos puede pasar.

-¿Este acuerdo entre los gobernadores es coyuntural o las provincias de ahora en más se manejarán en bloque?

-Es día a día. Paso a paso, decía Mostaza (Merlo) y salió campeón. Es una construcción permanente, porque también es cierto que hay posiciones y acciones políticas del gobierno nacional, y hay que respetarlo porque es el juego de las instituciones, siempre que esté dentro del marco de la democracia.