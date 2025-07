El periodista castense “Pampito” presentó a su novio: Actuó en la serie Casi Ángeles

Sebastián Perelló Aciar, popularmente conocido como Pampito, abrió su corazón y, por primera vez, contó quién es su pareja.

El periodista y conductor de Puro Show (El Trece) tiene una larga carrera en los medios y, aunque se ha dedicado a hablar de la vida personal y los secretos de los famosos, poco se sabe sobre su intimidad.

Invitado a un ciclo de streaming, al periodista le preguntaron si estaba en pareja y él lo confirmó y hasta contó detalles de su relación.

Según relató Pampito, en el pasado tenía prejuicios a la hora de hablar sobre el tema, sin embargo, decidió abrirse y compartir con sus seguidores algo de su vida privada.

«Durante un montón de tiempo tenía cierto prejuicio de hablar, pero después me relajé», expuso en Resu en vivo.

Y contó que está en pareja desde hace 5 años con un psicólogo que se llama Facundo Estevez.

“Convivo con Facu Estevez. Él es psicólogo y nos fuimos a convivir al año de conocernos», detalló el periodista y conductor.

Luego, agregó: «Me encanta. No había estado en pareja nunca y nos llevamos re bien, viajamos y disfrutamos juntos… Yo soy intenso y él me baja las revoluciones».

«A mí me gusta que me psicoanalice, pero él me dice ‘yo no soy tu psicólogo’. Me da consejos, tiene otras herramientas», contó Pampita, con humor, en referencia a la profesión de su pareja.

Lo que más sorprendió fue un dato que tiene que ver con el pasado de Facundo. «Él es canchero, hace cositas para redes y en medios también. De pibe fue actor», explicó Pampito.

¿Quién es Facundo Estevez?

Lo cierto es que Facundo Estevez, que nació en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, fue parte de Casi Ángeles (2007-2010) durante la tercera temporada de la tira para adolescentes creada por Cris Morena.

Cuando tenía apenas 22 años decidió frenar por un tiempo con la carrera de psicología y se dedicó de lleno a la actuación. También abandonó el empleo que hasta ese momento tenía en una agencia de seguros.

En la novela que protagonizaban Lali Espósito, Peter Lanzani, Nicolás “Tacho” Riera, Gastón Dalmau, Eugenia “La China” Suárez, Emilia Attias y Nicolás Vázquez, Estévez se puso en la piel de José.

Su carrera como actor no terminó ahí, Facu Estevez también trabajó en Enséñame a vivir, la novela de Pol-Ka que protagonizaron Pablo Rago y Violeta Urtizberea en 2009.

Actualmente, Facundo se dedica de lleno a la psicología y a las redes sociales, donde publica videos en los que comparte su conocimiento y habla sobre temas como gestión emocional, relaciones de pareja, orientación sexual, sexualidad, depresión y la incidencia de la Inteligencia Artificial en la vida diaria.

En su cuenta de Instagram tiene 70 mil seguidores. Y allí se define como “observador por naturaleza” y “sin vueltas ni dogmas”. Además, es autor del libro No es amor, es trauma.