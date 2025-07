Max vuelve a ser HBO Max: ¿cuáles son los cambios y qué pasa con los contenidos?

A poco más de un año de su relanzamiento, lo que alguna vez fue HBO Max y pasó a llamarse Max, vuelve a ser HBO Max.

La plataforma de streaming Max había llegado el 27 de febrero del 2024 a la Argentina y el resto de Latinoamérica y el Caribe luego de su lanzamiento en mayo de 2023 en Estados Unidos, con un combinado ampliado de series, películas y eventos en vivo que unen en una misma plataforma los catálogos del conglomerado resultante de la fusión entre WarnerMedia y Discovery.

Sin embargo, en un nuevo cambio de estrategia, “HBO” vuelve a estar presente en el nombre y logo del servicio de streaming que mantiene los más de 37 mil horas de contenidos.

Qué cambios tiene HBO Max

Según anunció la empresa, se mantiene el mismo catálogo con las mismas películas, series y documentales, incluyendo producciones de Warner Bros., DC, Cartoon Network y Discovery.

También permanecen inalterables las tarifas de suscripción; y los perfiles de usuario, listas y contenido en seguimiento permanecen intactos.

Además, La aplicación mantiene la misma estructura funcional, aunque con un rediseño visual que traslada de nuevo a los colores y el logo característico de HBO.

Entonces lo que sí cambia es el nombre, que ahora es “HBO Max” y el logo.

Qué se puede ver en HBO Max

El principal contenido de la plataforma contiene a todo lo referido a las marcas HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim.

Alberga algunos de sus productos y franquicias más reconocidas, como «Game of Thrones» y su precuela, «House of the Dragon», junto a «Harry Potter», «The Big Bang Theory», «Rick & Morty» y los realities «Supervivencia al desnudo» y “Todo en 90 días”; entre otros.