Una sanción a un policía generó tensión en el oficialismo pampeano

La Jefatura de Policía de La Pampa sancionó a un policía que participó en una reunión política y apareció en las redes sociales en una fotografía haciendo “la V”, profundizó las diferencias políticas entre el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, y el gobierno provincial. El jefe comunal santarroseño denunció en las redes sociales que se trató de una “persecución política” y desde el ministerio de Justicia y Seguridad pidieron informes a la Jefatura de Policía sobre la “sanción aplicada” al efectivo, y le dieron intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), para que determine “la decisión final”.

Las diferencias en el PJ pampeano comenzaron con la renovación de autoridades del Consejo Provincial. Al no llegar a un acuerdo, el intendente Luciano di Nápóli presentó la lista «Renovación Peronista Pampeana» para competir por los cargos provinciales contra la lista «Peronismo Pampeano» que encabezó el gobernador Sergio Ziliotto.

La lista opositora fue dada de baja por las autoridades de la Junta Electoral Permanente del PJ – La Pampa porque no cumplía con las normas partidarias.

POSTEO DE DI NÁPOLI

“Un policía de la Provincia fue sancionado por compartir un mate con el intendente Di Nápoli” (sic) y hacer la “V” de la victoria (sic) en una reunión privada”, denunció –en las redes sociales- el jefe comunal santarroseño.

El hecho “tan injusto como grave” sucedió por una publicación en redes sociales de una foto de un encuentro de militantes políticos en 25 de Mayo, donde participó un suboficial de la Policía de La Pampa. “Pese al carácter personal y privado del encuentro el agente fue sancionado con 10 días de arresto por haberse reunido con el intendente Di Nápoli”, expresó el jefe comunal santarroseño.

En el texto consideró que la sanción fue “desproporcionada y persecutoria” porque “se apoya en una norma jurídica de facto derogada por la nueva Ley de Policía”, y contradice “el espíritu de la democracia y atenta con lo que el propio oficialismo dice defender: la unidad y la pluralidad dentro del peronismo pampeano”, expresó.

El intendente santarroseño le solicitó al gobernador Sergio Ziliotto que instruya los medios para revocar esta medida, absolutamente injusta, y que reglamente en su totalidad la nueva Ley de Policía para evitar “más atropellos como este”.

“Queremos un peronismo que abrace la diversidad, no que la castigue. Un Estado democrático no puede sancionar ni perseguir a quienes piensan diferente. Menos aun cuando el motivo ha sido compartir un mate en una charla privada entre dos ciudadanos que se conocen desde hace más de 15 años, cuando yo ni siquiera imaginaba que la ciudadanía me iba a dar la oportunidad de ser Intendente”, narró en el posteo.

INFORMES A JEFATURA Y ACTUACIÓN DE LA FIA

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se informó que el ministro Horacio Di Napoli solicitó -el viernes pasado- a la Jefatura de Policía, un informe detallado sobre la sanción aplicada recientemente a un miembro de la fuerza. Asimismo, dio intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), por lo que la decisión final queda supeditada a lo que el organismo de control determine.

Más allá de lo actuado hasta el momento por la cartera ministerial, el agente involucrado cuenta con todos los mecanismos y garantías previstas por la vía administrativa para apelar la medida impuesta.

Asimismo, se reafirma la plena vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual rige con estricto apego a los derechos civiles y a los derechos que amparan al personal policial.

Esta ley continúa siendo el marco legal que asegura una actuación transparente, responsable y respetuosa tanto hacia la ciudadanía como hacia los integrantes de las fuerzas de seguridad.

El Ministerio reiteró su compromiso con la legalidad, la equidad y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad como pilares fundamentales del sistema democrático.