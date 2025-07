Torneo Federal A: Costa Brava ya tiene los rivales de la segunda fase

El Consejo Federal de Fútbol dio a conocer el fixture de la segunda fase del Torneo Federal A 2025. La competencia prevé dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al Torneo Regional Federal Amateur. Costa Brava de General Pico integrará la Zona A y debutará -el domingo 20- frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. EL FIXTURE DE COSTA BRAVA

En esta instancia, el sistema será “todos contra toros” a una rueda, y clasificarán la tercera instancia los cuatro primeros de cada zona, totalizando ocho clubes.

RIVALES COSTEROS

En la segunda instancia Costa Brava se enfrentará con Cipoletti, Villa Mitre y Olimpo de Bahía Blanca, Deportivo Rincón, Kimberley de Mar del Plata, Ciudad Bolivar, Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maiz.

El equipo piquense debutara frente a Villa Mitre en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, y después tendrá fecha libre.

En la tercera fecha visitara a Ciudad Bolívar, después recibirá a Atenas de Río Cuarto, continuará en Bahía Blanca frente a Olimpo, será anfitrión de Cipoletti, después viajará a Monte Maíz para enfrentar a Argentino, recibe a Kimberley y visitará a Deportivo Rincón en Rincón de los Sauces.

FIXTURE ZONA A

Fecha 1 (20 de Julio)

Olimpo vs. Argentino

Bolívar vs. Rincón

Costa Brava vs. Villa Mitre

Atenas vs. Kimberley

LIBRE: Cipolletti.

Fecha 2 (27 de Julio)

Villa Mitre vs. Bolívar

Rincón vs. Atenas

Kimberley vs. Olimpo

Argentino vs. Cipolletti

LIBRE: Costa Brava.

Fecha 3 (3 de Agosto)

Atenas vs. Villa Mitre

Olimpo vs. Rincón

Cipolletti vs. Kimberley

Bolívar vs. Costa Brava

LIBRE: Argentino.

Fecha 4 (10 de Agosto)

Villa Mitre vs. Olimpo

Costa Brava vs. Atenas

Kimberley vs. Argentino

Rincón vs. Cipolletti

LIBRE: Bolívar.

Fecha 5 (17 de Agosto)

Atenas vs. Bolívar

Argentino vs. Rincón

Cipolletti vs. Villa Mitre

Olimpo vs. Costa Brava

LIBRE: Kimberley.

Fecha 6 (24 de Agosto)

Bolívar vs. Olimpo

Costa Brava vs. Cipolletti

Villa Mitre vs. Argentino

Rincón vs. Kimberley

LIBRE: Atenas.

Fecha 7 (31 de Agosto)

Cipolletti vs. Bolívar

Argentino vs. Costa Brava

Kimberley vs. Villa Mitre

Olimpo vs. Atenas

LIBRE: Rincón.

Fecha 8 (7 de Septiembre)

Bolívar vs. Argentino

Atenas vs. Cipolletti

Villa Mitre vs. Rincón

Costa Brava vs. Kimberley

LIBRE: Olimpo.

Fecha 9 (14 de Septiembre)

Cipolletti vs. Olimpo

Rincón vs. Costa Brava

Kimberley vs. Bolívar

Argentino vs. Atenas

LIBRE: Villa Mitre.