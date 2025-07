La increíble y cinematográfica estafa del estacionamiento: copiaban las llaves y desvalijaban casas

Integrantes de la Banda de las Llaves fueron detenidos luego del amplio trabajo de las autoridades de la provincia de Buenos Aires durante años para desbaratar la organización criminal que utilizaba un estacionamiento céntrico de Tigre como fachada para robar casas.

A mediados de julio la DDI de San isidro realizó allanamientos en el marco de una causa donde se investigaba a una banda de delincuentes que entre 2021 y 2024, siempre con el modus operandi, robaron viviendas mediante la copia de llaves.

Fuentes policiales le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, tras las investigaciones realizadas, se pudo establecer “la existencia de una organización criminal liderada por Martín Darío Rettori, quien desde su puesto en un estacionamiento sustraía información sensible y llaves dejadas por clientes”.

Se supo que dicha documentación era utilizada para preparar los robos, con copias probadas de llaves y conocimiento del movimiento de moradores, contando además con la colaboración de un ex empleado municipal que brindaba datos de patrullajes en la zona.

Otro de los puntos que se supo es que varios de los integrantes operaban desde diversas unidades penitenciarias, donde estaban detenidos por otros delitos, y allí coordinaban los robos y facilitaban la logística desde prisión.

Frente a lo investigado, desde la UFI Boulogne, a cargo de la fiscal Paula Hertrig, se solicitaron allanamientos y detenciones en viviendas ubicadas en Campana, Lomas de Zamora, San Isidro, Morón y cárceles de diversas localidades bonaerenses.

Los operativos concluyeron con la detención de siete masculinos integrantes de la organización delictiva, tres de ellos actualmente alojados en la prisión. Hay dos de los acusados que están prófugos de la Justicia.

También se procedió al secuestro de elementos de interés para la investigación como, por ejemplo, computadoras, telefonía celular, inhibidor de señal, documentación y una réplica de pistola CO2.

Quiénes son los detenidos

Martín Darío Rettori, de 40 años, es considerado el cabecilla de la organización criminal, quien durante el periodo de robos trabajaba en el estacionamiento Mateo, ubicado en el centro turístico de Tigre, establecimiento que utilizaban como fachada.

A su vez, se detuvo a Leandro Martín “Rata” Mousso; Hugo Alberto “Viejardi” Jiménez; Lucas “Grandote Blanco” Mormandi, alojado en una cárcel de Lomas de Zamora; Carlos Ezequiel “Liber” Libertini, preso en Campana; Ariel Ernesto “Tano” Libertini; recluso también en Campana; y Luis Alberto “Willam Wallace” Echaguez, preso en Magdalena.

A su vez, hay dos prófugos. Se tratan de dos NN, conocidos como Grandota y Perre.

Cómo actuaba la banda

La investigación, comenzada hace varios meses, detallaba que Rettori, desde su puesto de trabajo en el estacionamiento, concretaba la primera parte de los futuros robos.

En el garaje pago, los clientes dejaban sus vehículos para aprovechar la jornada en Tigre y allí Rettori aprovechaba la situación para buscar las llaves de la casa de la víctima y documentación para saber la ubicación del domicilio.

Según explicaron las autoridades, tras obtener la información, los robos se concretaban semanas después para así evitar la posible conexión entre la visita a dicha localidad con el hecho delictivo.

“La gente a veces se confía y deja todo en el auto en el estacionamiento. Este hecho es para advertir a la gente”, manifestaron fuentes del caso.

Escuchas telefónicas y audios

Durante la pesquisa se logró obtener diversas escuchas telefónicas y audios entre los delincuentes.

En uno de ellos, uno de los detenidos manda un mensaje de voz advirtiendo que se les frustró un robo porque la copia de la llave no funciona: “Amigo, te estoy diciendo boludo, sos boludo, boludo, estamos acá, boludo, estamos acá, vinimos a laburar, vinimos a abrir y no entra, boludo, no, no, no, no, probamos las cuatro llaves, las de todas las maneras y no entra, boludo, estamos acá, estamos reenfierrados, estamos, boludo, qué onda, boludo”.

Además, en otro audio se escucha una conversación entre el ex empleado municipal, encargado de la guardia comunal, y uno de los ahora detenidos: “Hoy corrieron todos mis compañeros a una banda y lo agarraron en Tortuguita. Se pegó el palo en Tortuguita. Tortuga Center, allá terminó. Hicieron un rebondigo. Así que tranca, amigo. Joya, colegas, ahora que nos arranquemos playa, amigo”.

Todos quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita, robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de llave falsa, privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia en reiterados hechos.