Bensusán: “Es una vergüenza que veten un aumento de $ 40 mil para los jubilados”

“Es una vergüenza que veten una ley que le otorga 40 mil pesos de aumento a los jubilados de la mínima, y me da vergüenza decirlo porque no les alcanza ni para pagar la luz”, expresó el senador nacional Daniel Bensusán. El entrevistado destacó, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz, que esa mejora para los jubilados está previsto que se pague con “los millones de dólares de la pauta de YPF que destinan para los periodistas amigos, los millones de dólares que otorgan a la SIDE y no se rinden, y las exenciones de impuestos que realizan a los grandes empresarios”, pero el gobierno nacional prioriza “seguir pagando los intereses de la deuda que generó (el ministro de Economía, Luis) Caputo con el FMI cuando era ministro de (Mauricio) Macri y que incrementó ahora como ministro de (Javier) Milei”.

“Es decir quieren seguir con la timba financiera y los negocios para los de siempre, y seguir perjudicando a la gran mayoría de los argentinos”, agregó Bensusán.

El legislador pampeano destacó el consenso alcanzado en el Senado de la Nación para sancionar los proyectos de mejora salarial del 7,2% para los jubilados y aumentar el bono de $ 70.000 a $ 110.000, la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la redistribución automática de los ATN y el Impuesto a los Combustibles entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y resaltó que el radical Daniel Kroneberger y la macrista Victoria Huala también “votaron a favor de las leyes para redistribuir los fondos con las provincias, y eso lo tengo que destacar porque esos fondos no son para el gobernador Sergio Ziliotto, es para los pampeanos”.

“Desmitificar el relato”.

Bensusán enfatizó que se debe “desmitificar el relato que los gobernadores quieren voltear al gobierno nacional”, porque solamente se legisló “la redistribución automática de fondos que son de las provincias”.

“Sucede que actualmente el gobierno nacional se apropió de fondos que por Ley son de las provincias para ejecutar obras de infraestructura vial, hídrica y viviendas”, dijo.

“Estas leyes no rompen el equilibrio fiscal porque ya está roto, en junio hubo déficit fiscal según lo demostró el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación”, destacó el entrevistado. “Logran equilibrio fiscal con fondos que por ley están destinados a las provincias, ese relato es una gran mentira”.

-La queja del gobierno nacional es que la ley de aumento para los jubilados y la Emergencia de Discapacidad no tienen previstas el financiamiento.

-Es mentira. El aumento a los jubilados y la emergencia a discapacidad está previsto el financiamiento con la redistribución de las partidas económicas que van a la SIDE y son miles de millones de pesos que van a una caja negra para hacer inteligencia en contra de los argentinos y las exenciones impositivas que tienen las grandes empresas que hacen grandes negocios millonarios. Porque acá a las grandes empresas les damos exenciones impositivas, pero a los trabajadores les hacemos pagar Ganancias, les cobramos Monotributo. Ah, y a las grandes fortunas les bajamos Ganancias.

-¿O sea que el modelo económico está acabado?

-El gobierno nacional quiere imponer un relato que no es tal, están haciendo un desaguisado en Argentina para beneficiar a muy pocos y perjudicar a la mayoría de los argentinos. El aumento para los jubilados son menos de 100 mil pesos a la mínima. Cuáles son las prioridades del gobierno nacional…el modelo es ponerles millones de dólares a la pauta de YPF para los periodistas amigos, millones de dólares a la SIDE con fondos que no los rinden, que dejen de pagar impuestos los grandes empresarios. Además de seguir pagando los intereses de la deuda que generó Caputo con el FMI cuando era ministro de Macri y que incrementó ahora como ministro de Milei. La timba financiera y los negocios para los de siempre, y seguir perjudicando a la gran mayoría de los argentinos.