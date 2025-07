Violencia escolar en Castex: Un alumno fracturado y una chica golpeada abandonó la cursada

La madre de una alumna reveló que un estudiante agredido en el colegio Licenciado Hugo Peinetti tendrá que ser sometido a una cirugía estética porque lo golpearon a la salida del establecimiento educativo y le quebraron el tabique; mientras que una alumna fue agredida en medio de una clase, recibió puntos de sutura en la región craneal, quedó atemorizada y ahora continúa estudiando online.

“La violencia sigue escalando y las autoridades del colegio no se ocupan ni se preocupan, la Unidad Funcional Local no hace nada y la Justicia no puede intervenir porque son menores de edad, así que los alumnos y los padres estamos desamparados”, planteó la vecina castense.

Los hechos de violencia en el interior y a la salida de los colegios secundarios Licenciado Hugo Peinetti y Manuel Belgrano se sucedieron durante el primer cuatrimestre, y en las últimas semanas se asignó una custodia policial en el turno mañana, y patrulleros y decenas de agentes controlaron la salida al mediodía, en la calle Juan B. Alberdi, entre calles Sarmiento e Italia.

La situación provocó preocupación entre las autoridades educativas locales y provinciales, y se realizaron reuniones interministeriales, pero no lograron frenar los incidentes. El receso invernal les dio una tregua a estos hechos violentos, y los padres de los alumnos esperan que está problemática se normalice en la segunda etapa del ciclo lectivo.

Consecuencias de la violencia.

“A un chico que le tienen que hacer una cirugía de nariz por los golpes que le dieron, otra chica fue trasladada a General Pico por los golpes y mi hija no quiso volver más al colegio y estudia online”, relató una madre -con cierta molestia- que se comunicó con esta corresponsalía.

“¿Cómo arrancaron estos hechos?… esto arranca con una pelea a la salida del colegio. Venían chicos que no iban al colegio y esperaban que salieran los estudiantes para agarrarse a golpes. Se pegaban con manoplas que compraron en Mercado Libre. Uno de los chicos le quebró el tabique a un alumno del colegio Manuel Belgrano”, relató.

“Cuando agredieron a mi hija nadie se lo esperaban y nunca supimos porque le pegaron. A mí hija la mandé al colegio, la tuve que ir a buscar al hospital y salió con puntos en la cabeza. Después la tuve que llevar dos veces más por los dolores de cabeza que tenía por los golpes que le dieron”, aseguró. Y denunció que la agresora estaba suspendida, pero pudo acceder al interior del establecimiento educativo porque “nadie controla el ingreso ni el egreso al edificio escolar”.

“Mi hija no quiso volver más al colegio porque tenía miedo y ahora estudia online, Quedó afectada psicológicamente y también esta situación afectó a mi hijo de 10 años”, narró la vecina castense.

“Acá pensaban que era una situación pasajera y después no lo pudieron parar más, y se metieron algunos padres, amenazaron a una directora y la policía hace dos meses que estaba afuera del colegio y no lo pueden parar. Como son menores de edad la Justicia no puede actuar, la Unidad Local no hace nada para solucionar este problema y los chicos no quieren ir más al colegio”, concluyó.