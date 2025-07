Ejecutan la renovación y modernización de la estación transformadora de Guatraché

La Administración Provincial de Energía (APE) esta realizando obras de modernización en la Estación Transformadora (ET) de Guatraché, por loc ual se producirán inevitablemente cortes de energía eléctrica durante la primera semana de julio.

La renovación de esta estación es clave para el sistema eléctrico del sur provincial, porque abastece a localidades como Guatraché, Santa Teresa, Abramo, General San Martín, Bernasconi y Jacinto Arauz.

TRABAJOS

La obra incluye tecnología de última generación y un enlace de fibra óptica hacia General Acha, que mejorará tanto el servicio eléctrico como el de telecomunicaciones en conjunto con EMPATEL SAPEM.

Una vez finalizada la obra, la ET Guatraché contará con la renovación tecnológica de toda la estación, equipos de maniobra de tecnología de punta, que van a mejorar el servicio significativamente. Además, a esta ET se le incluirá una instalación de fibra óptica, hacia la Estación transformadora de General Acha, que no solo implica un mejor servicio de energía sino, que gracias al trabajo en conjunto con Empatel Sapem, se logrará también un mejor servicio en telecomunicaciones.

La nueva ET Guatraché es de vital importancia para mejorar, optimizar y modernizar el Sistema Eléctrico Provincial de la zona sur de la provincia y aportará mejoras y estabilidad en el servicio eléctrico, fundamentalmente en épocas de mayor demanda. Por ello, se reiteró que estos cortes programados del servicio resultan indispensables para seguir avanzando con la obra y se comunican a las cooperativas correspondientes con la antelación necesaria para que los usuarios puedan tomar las medidas necesarias y prever los horarios en los que no estará disponible el suministro eléctrico.