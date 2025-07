En Castex, supermercadista confirmó que desde abril «se planchó» el consumo

“Desde abril el consumo está planchado y hoy con promociones y ofertas enfrentamos la caída del consumo”, expresó ayer el supermercadista castense Walter Scheffer. El entrevistado indicó que los últimos movimientos de precios “significativos” se registraron “entre marzo y principios de abril”, pero actualmente “los precios de la canasta básica están tranquilos”. Las variaciones se están registrando en las frutas y verduras “por cuestiones estacionales o climáticas”, y en bebidas y aceites.

El Indec anunció que la inflación de junio fue del 1,6 por ciento, pero la percepción de los consumidores ubica la suba de precios por encima de la medición oficial. “Las estadísticas son promedios, entonces hay productos que aumentan el 5 o 10 por ciento y otros que no aumentan, entonces el promedio es difícil calcularlo exactamente, pero deben estar en esos índices porque en el supermercado están bastante estables los precios”, expresó Scheffer.

-Scheffer, las estadísticas indican que se registra una caída significativa de la venta de lácteos. ¿Es así?

-Sí, los lácteos tuvieron una caída del consumo desde hace tiempo. En los lácteos y bebidas, hay una baja estacional, pero esta baja es más pronunciada que en otros inviernos. Sobre fin de año y hasta marzo se notaba un pequeño repunte en el consumo, pero desde abril hasta ahora se planchó.

-El consumo de carne vacuna también registra una caída histórica…

-Sí, la carne ya hace, por lo menos, dos años que viene bajando el consumo. Nosotros intentamos mantener los kilos con ofertas, y ahí se mueve. Cuando haces ofertas se mueven las ventas, pero sino en términos generales y en el resto del mes, el consumo está muy tranquilo. Se fue reemplazando con pollo y cerdo. El consumo de carnes en general es bajo, comparado con años anteriores.

-¿Y el pollo y el cerdo movieron sus precios?

-El pollo movió el mes pasado entre el 6 y 7 por ciento. La carne de vaca y el cerdo vienen estables. El pollo aumenta una semana, la otra baja, pero en general se movió.

-Con estas subas estacionales y/o climáticas, ¿el consumo de frutas y verduras se mantuvo o también cayó?.

-Es como la carne, se mueve cuando hacemos ofertas. Más que nada las frutas, quizás las verduras son más indispensables.

-O sea, el consumidor está comprando lo imprescindible.

-Sí, es así.

-El Banco Central relevó un aumento del endeudamiento de las personas con las tarjetas de créditos. ¿Las ventas financiadas con plástico se mantienen o cayeron?

-La venta con tarjetas de crédito aumentó mucho el año pasado y principio de este año. Pero hemos notado, coincidentemente con el consumo planchado desde abril, que la venta con tarjetas se estabilizó y no sigue aumentando. Lo que se puede percibir es que mucha gente vino utilizando las tarjetas como un salvavidas para llegar a fin de mes, pero cuando juntas saldos de arrastre, llega un momento que el límite no te da, no se pueden seguir endeudando con las tarjetas, y eso hace que el consumo con ese medio de pago también se estabilice. Hoy es alto el endeudamiento y no hay límites para consumir.

-¿O sea que hoy lo que genera movimiento económico son las promociones del Banco de La Pampa?

-Si, nosotros el año pasado y este año mantuvimos buenos niveles de venta con las promociones del BLP. Nos ayudó muchísimo, nos permitió mantener el plantel de persona, y creo que al cliente también lo ayuda mucho. Eso fue algo que benefició mucho al consumidor y al comercio pampeano.