Fotógrafa pampeana convocada para exponer sus obras en una galería de Ecuador

Ana Verdugo, fotógrafa pampeana residente en 25 de Mayo, recibió una invitación para exponer en la sede ecuatoriana del espacio internacional de arte conocido como Galería Wally. La artista exhibirá sus obras desde el 2 de agosto y hasta el 4 de septiembre.

El medio local Radio 7 informó que la artista veinticinqueña compartió en sus redes sociales una emocionante noticia que la tiene «profundamente emocionada». Verdugo fue convocada para ser parte de una muestra internacional en la Galería de Arte Wally, con sedes en Argentina, Ecuador y Panamá.

La galería descubrió a Verdugo a través de su Instagram y se sintió impactada por la forma en que retrata los paisajes de La Pampa, los caballos y los retratos con alma que tanto ama hacer. Verdugo confesó que inicialmente pensó que podía ser una estafa, pero después de investigar, confirmó que es real.

Sus fotografías serán exhibidas el 2 de agosto en la Galería Wally sede Ecuador, cerca de la playa La Ballenita. Expondrá sus fotografías junto a otros artistas de distintos puntos de Latinoamérica en el marco de la muestra “Naturaleza en Foco”.

La joven artista anunció la buena nueva en sus redes en las últimas horas. “Hoy quiero compartirles algo que me tiene profundamente emocionada. Ayer recibí un mensaje que todavía me cuesta creer, fui convocada para ser parte de una muestra internacional en la Galería de Arte Wally, con sedes en Argentina, Ecuador y Panamá”.

“Me dijeron que estuvieron explorando mi Instagram y que lo que más les impactó fue la manera en que retrato los paisajes de La Pampa, los caballos, los retratos con alma que tanto amo hacer”, reveló.

Ana usa telones de fondo de texturas naturales que rodean a 25 de Mayo. También incorpora animales domésticos como caballos, perros, conejos, ovinos y, por ahí vi, un cerdo, en todos los casos interactuando con personas.

Ana contó en su posteo: “Confieso algo, mi primer pensamiento fue ¡¿esto es real?! No podía creer que desde otro país alguien valorara justo lo que muchas veces acá me pedían cambiar, ir a lugares más verdes, o como siempre digo en la montaña. Y sin embargo, ellos vieron la belleza que hay en nuestra tierra, en nuestra gente y en la forma en que la represento, ésto me tocó el alma”, reconoció.

“Después de investigar por todos lados (¡porque sí, me costaba creerlo!), confirmé que es real: Mis fotografías serán exhibidas el 2 de agosto en la Galería Wally sede Ecuador, en un lugar de ensueño, cerca de la playa La Ballenita. ¿Pueden creerlo? Mi primera muestra, ¡y es internacional!”, enfatizó.

“Mi corazón late fuerte. Me encantaría poder viajar, estar allí, vivir ese momento con todos los sentidos. Y si algo tengo claro es esto: nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias por estar, por acompañar cada paso, por valorar mi mirada y por sostener mis sueños con su amor. Este logro también es de ustedes. Hoy tengo esta emoción en mi mente y en mi cuerpo, y me digo… la certeza de que cuando hacemos las cosas con amor y autenticidad, el universo responde”, concluyó su mensaje de agradecimiento y reconocimiento a todo 25 de Mayo.