Moratoria Previsional: El veto de Milei impediría que 2.500 pampeano se jubilen

El veto del presidente Javier Milei a la ley que sancionó el Congreso de La Nación a través de la cual se prorroga la moratoria previsional amenaza con dejar sin la posibilidad de jubilarse a más de 220 mil personas. En La Pampa, esto pone en riesgo el beneficio para unas 2.500 personas.

El jueves pasado, el Senado de la Nación aprobó por mayoría la prórroga de la moratoria previsional, una herramienta clave para que personas en edad jubilatoria puedan regularizar aportes y acceder al beneficio. La ley propone extender por dos años este sistema que había perdido vigencia el 23 de marzo de 2025. Sin embargo, recordó la agencia NA, el presidente Javier Milei adelantó que vetará tanto esta iniciativa como el aumento a jubilados aprobado por ambas cámaras del Congreso.

El proyecto representa una esperanza para unas 221.582 personas, según las estimaciones realizadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso en un informe. Se trata de quienes se encuentran en edad jubilatoria pero no completaron los 30 años de aportes requeridos. De promulgarse la Ley, podrán acceder al beneficio previsional mediante la regularización de períodos no registrados.

Además de la moratoria, también se votó un aumento del 7,2% para las jubilaciones, una mejora que impactaría directamente en los haberes mensuales de millones de adultos mayores. Esta medida también sería objetada por el Ejecutivo.

En La Pampa.

El veto de Milei pone en riesgo el acceso a este beneficio para miles de pampeanos, publicó el diario La Arena. Según el coordinador del Centro Provincial de Inclusión Previsional (Cepip), Raúl Cuevas, la ampliación de la moratoria le permitiría jubilarse a una cantidad de personas que oscila entre las 2 y las 3 mil. «Seguramente van a ser 2.500 los pampeanos que no van a poder jubilarse», señaló.

Recordó que de cada diez mujeres, nueve necesitan «sí o sí» la moratoria para jubilarse. «Y en los hombres era siete de cada diez, pero para mí son ocho por la caída del empleo formal. La gente no llega a los 65 con los 30 años de aporte», opinaron.

El dato está en sintonía con los que manejan los y las legisladoras peronistas que representan a La Pampa en el Congreso. En la última visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Diputados se le preguntó cuántos debieron acogerse en el último tiempo a la moratoria bajo la Ley 27705, que ahora se prorrogaría.

El funcionario, recordó Varinia Marín, contestó que en La Pampa durante todo el año 2024 de 3.462 solicitudes unas 1.725 «debieron acogerse al plan de pagos de la última moratoria. En 2025, hasta el 23 de marzo que rigió el beneficio, lo hicieron 473 sobre un total de 901».

Es preciso recordar que, según los datos oficiales aportados por Francos en su informe a Diputados, entre el 10 de diciembre de 2023 y marzo de 2025, se jubilaron a través de la moratoria 5.133 personas en La Pampa. En diciembre de 2024, se abonaron 34.789 jubilaciones y 1.944 pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a regímenes obtenidos a través de moratorias.

La diputada de Unión por la Patria señaló que, en caso de ser vetada, las personas que tengan 65 y no se hayan jubilado «pueden cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es el 80 % de una jubilación mínima, pero en caso de fallecer no se otorga derecho a pensión a su cónyuge o sus hijos menores. Es lo que pretende Milei, que haya algo pero que sea ínfimo y no trasladable como en el caso de una jubilación normal».

Marín consideró que el veto es seguro. «Veremos si juntamos los dos tercios (para rechazar el veto), pero está difícil», completó.